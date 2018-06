Facebook cede los datos de la gente a marcas de móviles

Un informe del New York Times asegura que la red social Facebook compartió datos de los usuarios con fabricantes de móviles tan relevantes como Apple, Samsung o BlackBerry. Acusan a la compañía de Zuckerberg de haber llegado a acuerdos comerciales con más de 60 firmas, dándoles acceso no solo a la información de los usuarios, sino también a la de sus amigos. Por si fuera poco, en el reportaje aseguran que en muchas ocasiones estos datos se los proporcionaron sin un consentimiento explícito. Y ponen un ejemplo: un periodista del New York Times se conectó a Facebook utilizando una BlackBerry del año 2013. En esa cuenta solo tiene 550 amigos, pero utilizando una aplicación de BlackBerry pudo «identificar información» de 295.000 usuarios de Facebook. Los fabricantes de móviles tenían acceso a los amigos de los usuarios que tenían los perfiles activados en sus terminales, denuncian.