"Estamos atrapados y helados de frío, y nadie nos dice nada"

En plena ola de frío, cientos de personas han pasado la noche del jueves al viernes atrapadas en la A3,entre las localidades valencianas de Buñol y Requena, un tramo de unos 25 kilómetros en el que los problemas circulatorios por la nieve comenzaron el jueves por la tarde y no se han podido solucionar hasta este viernes. En muchos casos han estado allí más de 15 horas, aunque a primera hora de la mañana se ha conseguido liberar sus coches y que pudieran comenzar circular, aunque solo en sentido Madrid-Valencia. Aun así, quedan otros cientos parados en áreas de servicio y polígonos industriales de la zona.

Tras ser acusado de falta de previsión por el PSOE, Íñigo Gómez De la Serna, ministro de Fomento, ha pedido disculpas a los afectados pero ha explicado que más que las intensas nevadas de las últimas horas los problemas han sido, por un lado, algunos accidentes y, por otro, la caída de dos torres eléctricas, una en cada sentido de la autovía. Varios camiones quedaron cruzados en la carretera y cuando se logro retirarlos se produjo la caída de los cables. Iberdrola ha enviado a primera hora de la mañana del viernes dos helicópteros a la zona para evaluar la situación y tratar de agilizar los trabajos de retirada.



SIN TREGUA

Sobre las diez de la mañana, los en torno a cuatrocientos coches que se habían quedado totalmente bloqueados cerca de Siete Aguas han podido reemprender la marcha, aunque con mucha precaución. La previsión meteorológica no parece que vaya a dar tregua en las próximas horas y ya se ha extendido a otras zonas. La Autovía Mudéjar que une Castellón y Teruel también ha sido cortada y lo mismo ha ocurrido con la N332 a la altura de Morella, al norte de Castellón.

Cerca de 180 integrantes de la Unidad Militar de Emergencia reforzaron el dispositivo durante la noche para tratar de llevar mantas y comida a las cerca de quinientas personas que, según la Guarda Civil, se han quedado atrapadas dentro de sus coches durante toda la noche. Otros han tenido algo más de ‘suerte’ y han pasado la madrugada en algún polígono industrial.

MADRUGADA EN EL POLÍGONO

Es el caso de Luis Ortolà, vecino de Dénia, que tenía que estar este viernes en Madrid para que su mujer, holandesa, pudiera renovar el pasaporte, y lleva horas parado en Chiva, primero en una rotonda y luego en un polígono. "Hemos llegado a las cuatro de la mañana, pensábamos que estaba todo arreglado y que al ser una autovía habrían pasado las quitanieves. Pero estamos aquí parados, helados de frío y nadie nos dice nada", explica. "Al principio solo había un guardia civil que no sabía nada y a las ocho han llegado la UME y nos han mandado al polígono. Teníamos cita a las doce y la he cambiado a las tres pero no sé si vamos a llegar, nadie nos dice nada. Habíamos reservado hotel y entradas para el fútbol. Si tenemos que volver otro día es el doble de dinero", lamenta.

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, envió un mensaje de "solidaridad y apoyo" a las personas afectadas por el temporal y aseguró que se sigue "trabajando para ofrecerles la atención necesaria".

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología el temporal continuará durante todo este viernes. El interior de Castellón está en máxima alerta por nieves y el riesgo es también importante en las provincias de Valencia, Albacete, Murcia y Almería. En la ciudad de Valencia esa previsión se ha traducido en una imponente granizada que durante casi media hora lleno de pequeñas piedras las calles de la ciudad.