El estafador del amor, detenido de nuevo en Barcelona

Una llamada anónima ha permitido apresarle de nuevo. Albert Cavallé Ortín, el barcelonés de 36 años que acumula más de veinte denuncias por estafar a mujeres, a las que contacta por internet, ha sido detenido este domingo a mediodía, según ha podido saber EL PERIÓDICO. La Guardia Urbana ha recibido el aviso de un ciudadano alertando de que Cavallé, contra quien pesaba una orden de detención por no asistir a varias citaciones judiciales, se encontraba en las inmediaciones de su domicilio, en el barrio del Eixample de la capital catalana.

Según informan fuentes próximas a la investigación, dos agentes se han desplazado a la zona sobre las dos y media de la tarde y, tras localizarlo, le han pedido el DNI. Una vez que han comprobado que se trataba de Cavallé, lo han detenido y trasladado a los calabozos.

No es la primera vez que el conocido como ‘estafador del amor’ es detenido por estos hechos. Los Mossos d'Esquadra lo arrestaron el pasado 26 de marzo en la misma zona, cumpliendo con una orden de búsqueda y captura que pesaba contra él, pero tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos. Cavallé está acusado de estafar a mujeres en Barcelona, Pamplona y Bayona.

Los testimonios de las víctimas

Una de sus víctimas, de 34 años y residente en Barcelona, explicó el modus operandi de Cavallé en una entrevista concedida a este diario el pasado marzo. La mujer denunció que el presunto estafador, que se hacía llamar en redes sociales Tito, Mike o Kyle y se hacía pasar por abogado, alto ejecutivo o agente inmobiliario, la “enamoró” y la convenció de que tenía una situación “de vida o muerte” para que ella le fuera entregando pequeñas cantidades de dinero hasta llegar a 60.000 euros: “Lo conocí en Pof, un portal de internet para buscar pareja. Se describió como un niño de papá, guapo y deportista, que trabajaba en una importante empresa familiar dedicada a invertir en otras entidades catalanas. Luego descubrí que se gastó mis ahorros en putas, coca y hoteles de lujo”.

Según el relato de la mujer, después de que ella descubriera la estafa del que era su novio, él habría reconocido parte de su engaño y habría tratado de justificarse: “Me explicó que sufría una grave adicción a la cocaína y que en los últimos años había simulado tener relaciones con mujeres de las que obtenía todo el dinero que podía para sufragar su adicción, y que a mí me lo devolvería todo”.

El supuesto embaucador también habría reconocido su engaño a un amigo suyo. En un mensaje de móvil aportado por las denunciantes al juez, dio detalles sobre su forma de actuar con las mujeres: “Mis palos son más finos, engañando a una niña… te haces medio novio y luego desaparición y a por otra”.

Sin pausa pese al proceso judicial

Desde que quedó de nuevo en libertad, Cavallé ha seguido actuando, según ha denunciado una nueva víctima, a quien supuestamente vendió un casco de bicicleta en mal estado por cien euros. Las chicas que lo han conocido estos años aseguran que “si la justicia no lo detiene, él no parará nunca, porque no conoce otra forma de vida ni otro trabajo, solo sabe hospedarse en sus víctimas y exprimirlas hasta sacarles todo lo que tienen”.

A Albert Cavallé se le acumulan las citas pendientes con la justicia. Las próximas, los días 8 y 17 de mayo. Las denunciantes confían en que esta vez sí se siente en el banquillo.