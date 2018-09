El esperado reencuentro de Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre tras el final de 'Velvet'

La noche de Madrid fue testigo de excepción del reencuentro de una de las parejas ficticias más queridas de la historia de la televisión. Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre fueron los padrinos del evento de presentación del nuevo reloj inteligente de Samsung, volviendo a coincidir casi dos años después de la emisión del capítulo final de 'Velvet' en Antena 3.

"Es mi amigo, desde marzo no le veía. ¡Le quiero mucho y me ha hecho muy feliz compartir esta tarde/noche con él!", aseguraba la actriz en una fotografía que ya acumula casi 200.000 'me gustas' en su cuenta oficil de Instagram.

"Yo vengo desde Castellón a pintarte los labios si hace falta, amiga", afirmó el protagonista de 'Sense8' en una instántanea que acumula ya más 265.000 'me gusta' en su perfil oficial de la misma red social.