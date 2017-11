Una escritora acusa a Dustin Hoffman de haberla manoseado a los 17 años

Un nuevo escándalo sexual viene a sumarse a los de Harvey Weinstein y Kevin Spacey: una escritora asegura haber sido manoseada por Dustin Hoffman en 1985, cuando ella tenía 17 años, según revela el diario 'The Hollywood Reporter' y reproduce el diario británico 'The Guardian' este miércoles. Anna Graham Hunter asegura que el actor, que ahora tiene 80 años, la manoseó en el set de la película para televisión 'Muerte de un viajante' y habló inapropiadamente sobre sexo con ella.

Según la mujer, se trata de "una historia que he contado tantas veces que a veces me sorprende que alguien que conozco no lo haya escuchado". Y lo explica así: "Dustin Hoffman me acosó sexualmente cuando tenía 17 años. Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria en la ciudad de Nueva York, hice de becaria como asistente de producción en el set de la película 'Muerte de un viajante', me pidió que le diera un masaje en los pies en mi primer día, y acepté. Él era flirteaba abiertamente, me tocó el trasero y me habló de sexo".

Hunter añade que los ayudantes del actor se reían de frases abiertamente sexuales, como "Voy a tener un huevo duro... y un clítoris a medio hacer". La joven se fué sin decir palabra: "Me fui al baño y lloré". La mujer, que actualmente tiene 49 años, detalla el supuesto tratamiento de Hoffman hacia ella durante las cinco semanas que duró el rodaje, en un diario que le envió por correo a su hermana en esa época.

La escritora afirma que un supervisor le dijo en el plató que aguantara el comportamiento del actor y le dijo que "sacrificara" algunos de sus valores por el bien de la producción. Ahora, a los 49 años, "entiendo lo que hizo Dustin Hoffman, ya que encaja en el patrón más amplio de lo que las mujeres experimentan en Hollywood y en todas partes", escribió Hunter. "Era un depredador, yo era un niña, y eso era acoso sexual", asegura. "En cuanto a cómo encaja en mi propio patrón, me imagino que voy a averiguarlo en los años venideros".

The Hollywood Reporter asegura haber contactado con Hoffman, que ha respondido al artículo: "Siento un gran respeto por las mujeres y me siento terriblemente si algo de lo que podría haber hecho la hubiera puesto en una situación incómoda. Lo siento. No es un reflejo de quién soy".