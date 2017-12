Energía cree que solo se cuestiona el procedimiento

El Ministerio de Energía dijo ayer que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la indemnización a las empresas promotoras del proyecto de almacén de gas Castor solo estima los recursos contra el instrumento que se utilizó para aprobarla, pero no concluye que el pago fuera indebido.

En un comunicado, el departamento que dirige Álvaro Nadal explica que la sentencia no declara la inconstitucionalidad del texto del real decreto ley 13/2014 de medidas del sistema gasista, en el que se estableció una indemnización de 1.350,7 millones para los promotores del proyecto por la suspensión de la actividad del almacén, sino que estima solo los recursos a los artículos referidos a la solución financiera por un motivo formal. Según el ministerio, el TC no se opone al esquema financiero, sino que cuestiona el instrumento que se utilizó para aprobarlo, por considerar que no se cumplían los presupuestos de extraordinaria y urgente necesidad que se exige para la aprobación de un real decreto-ley.

En ningún caso, según Energía, la sentencia concluye que hubiera habido un pago indebido al titular del almacenamiento, la empresa Escal UGS, sino que considera que hubiera bastado con que la decisión se aprobara mediante el procedimiento legislativo ordinario de urgencia en vez del real decreto-ley. El ministerio ha anunciado que adoptará las medidas oportunas cuando estudie en profundidad la sentencia.