La empresa Lidl deja de vender las bolsas de plástico de un solo uso

La empresa de supermercados Lidl no comercializará más bolsas de plástico de un solo uso para transportar la compra, renunciando así a la venta de más de cien millones de estos productos, y al ingreso anual de 1,5 millones de euros, informó la compañía en una rueda de prensa en Madrid. La decisión de retirar por completo las bolsas de plástico, que «es ya una realidad en Baleares» -han recordado desde Lidl- se adelanta así a la normativa europea, que en 2020 prohibirá la comercialización de bolsas de plástico ligeras para reducir su impacto medioambiental. El director general de la compañía, Claus Grande, ha agregado que la medida además va «mucho más allá» de la iniciativa europea, pues prevé la retirada total de bolsas de plástico de un solo uso y no solo eliminar las ligeras, para comercializar en su lugar bolsas de rafia, hechas también a partir de plástico, pero reciclado. La acogida por parte de los consumidores ha sido «muy positiva», ha señalado Grande, pues el 90% de los clientes de Lidl se mostraron a favor de prescindir de estos productos en las pruebas de aceptación realizadas por la empresa. Las bolsas de rafia, no obstante, tienen un mayor coste, de 0,50 euros -respecto a los 0,05 euros que cuestan las convencionales- pero Grande asegura que el cambio no busca ganar beneficios. De hecho, la sustitución de bolsas de plástico convencionales por las de rafia o de papel ha supuesto un 30% menos en ventas de bolsas, «reducción que justifica la pérdida de ingresos de un millón y medio de euros anuales». El director de la empresa también ha avanzado que están trabajando en diferentes alternativas para encontrar soluciones a las bolsas de sección, como respuesta al movimiento «a granel». Otros países, como Francia o Alemania, ya han adoptado esta iniciativa de eliminar las bolsas de plástico en los últimos dos años.