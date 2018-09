La emotiva petición veterinaria a dueños de mascotas que van a morir

Es un momento muy duro, muy doloroso, pero hay que afrontarlo con entereza por el bien de un ser tan querido. Es la petición, casi la exigencia, que profesionales veterinarios lanzan a los propietarios de mascotas, que por favor no se marchen de la sala cuando el especialista le aplica una inyección letal a su perro, gato... para que pueda morir sin dolor. La compañía del dueño es importantísima para los animales en una situación tan triste como esa.

El mensaje empezó a correr por las redes sociales este verano, pero todavía sigue acumulando 'likes'. Lo firma "un veterinario de corazón descompuesto", y lo difundió el Hospital Veterinario Hillcrest de Sudáfrica. Entre otras frases, lanza esta petición a los dueños de mascotas: "Has sido el centro de su mundo durante toda su vida [...] Lo único que saben es que eres su familia. Es un día, una decisión horrible siempre, no hay argumento en contra de eso y es devastador para nosotros los humanos perderlos. Pero por favor, no los dejes. No los hagas pasar de la vida a la muerte en una habitación llena de extraños en un lugar que no les gusta".

"La mayoría de ustedes no saben es que los buscan cuando los dejan atrás. Buscan en cada rostro de la habitación a su persona amada", prosigue. "No entienden por qué los dejaste cuando están enfermos, asustados, viejos o muriendo de cáncer y necesitan tu comodidad. No seas cobarde porque piensas que es demasiado difícil para ti".

En realidad, esta cuestión ya se había puesto sobre la mesa en las redes sociales incluso antes de este mensaje. Lo hizo una usuaria de Twitter, jessi dietrich, en el mes de julio. "Pregunté a mi veterinario cuál era la parte más dura de su trabajo y me contestó que cuando tiene que sacrificar a un animal y el 90% de los propietarios no se quieren quedar en la habitación. En esos momentos, el animal busca frenéticamente a su dueño", dice resumidamente el mensaje.

Asked my vet what the hardest part was about his job &he said when he has to put an animal down 90% of owners don't actually want to be in the room when he injects them so the animal's last moments are usually them frantically looking around for their owners &tbh that broke me