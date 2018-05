Dos jóvenes sufren una violación y después las queman vivas en India

La violencia sexual continúa sacudiendo a la sociedad india. Una joven de 17 años fue violada este viernes en su casa y después rociada con queroseno por su agresor, quien le prendió fuego. Se trata del segundo caso de este tipo que se produce en el estado de Jharkhand en los últimos días: otra joven de 16 años ha fallecido este domingo tras ser violada y quemada viva en la misma región. La policía, no obstante, no ha confirmado que los dos casos estén conectados. La joven se encuentra ingresada en estado crítico, con quemaduras de primer grado en el 95% de su cuerpo. «Hay posibilidades de que se sobreviva» ha declarado a la agencia AFP la superintendente de policía del distrito de Pakur, Sailendra Barnwal. Un hombre ha sido detenido por el ataque. El supuesto agresor es un joven de 19 años, vecino de la víctima. «El acusado nos ha dicho que quería casarse con la chica, pero ella no estaba lista», ha añadido Barnwal. Según la investigación policial, el agresor esperó a que la joven se quedara sola en casa y entonces, entró en la vivienda y forzó a la adolescente. En el primer caso, la familia de la víctima, que fue violada en grupo mientras atendía a una boda, solicitó justicia al consejo de la aldea, que determinó un castigo para los agresores de 100 abdominales y una multa de 750 dólares. Molestos con la sentencia, los supuestos violadores incendiaron la casa familiar de la joven con ella dentro. 14 hombres han sido detenidos.