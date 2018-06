Cada día se realiza en España un trasplante renal de donante vivo, un gesto altruista con un marcado acento femenino, ya que 7 de cada 10 donantes son mujeres de entre 46 y 60 años, mientras que los receptores son mayoritariamente hombres (el 67%). Gracias a los donantes y al sistema español de trasplantes, reconocido como uno de los mejores a escala mundial, en la última década se han efectuado en España 3.172 trasplantes renales de donante vivo, una práctica que está especialmente indicada en pacientes jóvenes, antes de entrar en diálisis.

Según datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) facilitados con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células, que se celebró ayer, en 2017 el donante más joven tenía 28 años y el mayor 76. En el caso del receptor, la edad mínima fue de 5 y la máxima de 76 años y el 95,5% de los receptores fueron adultos, mientras que sólo el 4,5%, niños.

La relación que une a donante y receptor es mayoritariamente de pareja (así fue en 111 casos el pasado año) y hubo también 67 donaciones de madres, 61 de hermanos y 36 de padres. Entre los donantes también hubo 24 familiares de segundo y tercer grado, 14 participantes en el trasplante renal cruzado, 12 donaciones de hijos y 7 de amigos.

UN CASO DE PADRE A HIJA / Ricardo García se convirtió en donante hace 6 años cuando a su hija le falló el riñón que le habían trasplantado 13 años atrás. Según relata a Efe, en un primer momento iba a ser su mujer quien diera el órgano a su hija, pero no pudo hacerlo por un problema de hipertensión. «Yo era una persona de lo más cobarde que te puedas imaginar, pero me puse en un segundo plano y no me preocupé de mí, sino de mi hija y de que saliera todo bien», reconoce.

Así fue, y gracias a este gesto su hija Raquel vive una vida normal e incluso podrá ver cumplida su ilusión de ser madre. «La vida me ha cambiado, veo las cosas más positivas que antes. Donar requiere un pequeño sacrificio, pero tampoco demasiado. Yo con un riñón estoy viviendo de maravilla», asegura Ricardo.

También ha contribuido a las buenas cifras la implantación del trasplante renal cruzado, que se puso en marcha en 2009 y del que se han beneficiado desde entonces 194 pacientes, 14 de ellos el pasado año. Otra figura que se empieza a abrir paso en España es la del «buen samaritano» -alguien que dona un órgano a un desconocido- y que en su mayoría son hombres de una edad media de 49 años, sin cargas familiares y que han tenido una clara trayectoria vital altruista.

En los últimos 8 años, la ONT ha recibido más de 250 solicitudes, de las que se han evaluado 86 como posibles donantes y 14 ya han dado su órgano, lo que ha permitido realizar hasta 39 trasplantes en cadena o renales cruzados. La ONT recuerda que la donación de órganos es un acto «de generosidad extrema».