Detenido después de matar a su madre y herir a su pareja

Un hombre de 25 años fue detenido en la madrugada del domingo tras supuestamente matar a su madre y herir de gravedad a la pareja sentimental de ésta mientras dormían en su domicilio en el barrio de Benimàmet de la ciudad de Valencia, según han informado a Efe fuentes policiales.

Los hechos se produjeron pasada la una de la madrugada en un domicilio del número 14 de la calle Gavarda, cuando el joven acuchilló a la madre, intentó degollar a la pareja de ésta y posteriormente se autolesionó con la misma arma.

Según las fuentes, fue sido el otro hijo de la mujer el que, alertado por la pareja de ésta, llamó al 112 y, cuando agentes de la Policía Local de Valencia acudieron al domicilio, encontraron al presunto autor de la agresión cubierto de sangre y a su hermano.

En el interior de la vivienda había un hombre de 54 años con heridas de arma blanca en la clavícula y cuello, y en la cama del dormitorio, una mujer de 51 años que aún estaba con vida, pero que falleció poco después.

Los agentes de la Policía Local solicitaron la presencia de la Policía Nacional y la Científica, y el supuesto agresor fue trasladado a un hospital para ser tratado de las heridas.

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que la pareja sentimental de la madre del supuesto agresor también fue trasladado a un hospital para ser atendido de las heridas de arma blanca.

La Policía Nacional se ha hecho cargo del caso y ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el suceso, según fuentes del Cuerpo nacional de Policía.

Por otro, lado, una vecina asegura que esta situación se ha producido por un «entorno familiar malo». La vecina declaró a los medios que la fallecida se había juntado con un chico y «los hijos, por lo que sea, no la habrán aceptado. No sé, porque dentro de su casa no vivo».

Según ha relatado, la fallecida fue abandonada por su marido, que se puso enfermo y se fue con otra mujer, y ella «no se podía creer que fuera a dejar a sus hijos, porque los quería mucho».

Respecto al supuesto autor de la agresión, aseguró que era «bueno y educado. Era buena persona». Explicó que la mujer fallecida le explicó que estaba «con mucha depresión. Se merecía una oportunidad, no estaba bien para trabajar, su hermana murió hace poco y tenía conflictos con la familia».