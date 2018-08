Detenida una mujer tras herir con un arma blanca a un taxista

La Policía Nacional ha detenido este mediodía a una mujer española de 36 años tras apuñalar a un taxista de 57 años en plena carrera con el objetivo de robarle, han informado fuentes policiales.

El intento de atraco ha tenido lugar alrededor de las 13.15 horas de este miércoles a la altura del número 270 de la avenida de la Albufera, en el madrileño distrito de Puente de Vallecas. La mujer ha tomado un taxi y ha pedido la recaudación al chófer pero éste se ha negado y ha pedido auxilio por la ventanilla a otros compañeros.

Entonces, la agresora le ha clavado un cuchillo en la clavícula y ha huido del vehículo a la carrera. Los agentes la han localizado poco después y a poca distancia del lugar de los hechos, han requisado el arma blanca y la ha detenido. Tenía antecedentes por delitos similares, han indicado las mismas fuentes.

En esta ocasión, el herido no tenido que acudir a la comisaría a denunciar el punzamiento. Hasta el lugar ha acudido también una ambulancia del Samur-Protección Civil, que ha atendido a la víctima, que se encontraba consciente y cuyas heridas no revisten gravedad y no han derivado en hemorragia, a pesar de que ha dejado bastante sangre en el taxi. Ha sido trasladado al hospital Clínico San Carlos, ha indicado una portavoz de Emergencias Madrid.

Este suceso no es el primer apuñalamiento que vive Madrid esta semana, ya que el pasado sábado dos reyertas entre bandas se saldaron con cinco heridos de arma blanca.