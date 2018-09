Denunciada una artista por exhibirse desnuda frente a la Virgen de Lourdes

El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes ha anunciado que ha interpuesto una denuncia contra la artista franco-luxemburguesa Déborah de Robertis. La tarde del viernes, 1 de septiembre, la susodicha se desnudó en la Gruta de las Apariciones, frente a la estatua de la milagrosa Virgen, durante un acto religioso. La performance alarmó a los feligreses allí presentes, y fueron los propios peregrinos quienes trataron de tapar y 'desalojar' a De Robertis antes de que llegaran los miembros de seguridad del lugar.

Tal como se aprecia en el vídeo compartido por la propia artista, de 34 años, en Youtube, y tal como describió el semanario Le Journal du Dimanche, De Robertis se situó frente a la Virgen, desnuda, con las manos en posición de rezo y la cabeza cubierta con un velo azul. El acto reivindicativo terminó con un guardia de seguridad haciéndo-literalmente- el abrazo del oso a la artista, y sacándola en volandas de allí. Luego sería detenida por la Policía.

DISCULPAS DEL SANTUARIO

"Hemos descubierto que se trató de un acto premeditado, vinculado a una intención supuestamente artística", ha denunciado el Santuario en un comunicado. El organismo ha condenado este "acto de exhibicionismo, que impactó a los fieles presentes en la Gruta en ese momento" y deploró "tal desprecio de la conciencia religiosa y de la libertad de culto". "Todas nuestras disculpas a los peregrinos presentes en aquel momento y, en particular, a las familias con niños", apuntó.

EXHIBICIÓN SEXUAL

De Robertis será juzgada en mayo del 2019 en un tribunal correccional por exhibición sexual, según ha detallado el fiscal de Tarbes, Pierre Aurignac, en la emisora de radio francesa Europe 1. La artista ya fue citada por exhibicionismo en octubre del 2017, tras haber realizado un acto similar en el Museo del Louvre de París, pero la Justicia la puso en libertad aceptando que se trataba de un acto militante y artístico para abrir interrogantes sobre el lugar de las mujeres en la historia del arte.

DEBATE EN LAS REDES

La noticia sobre el suceso ha generado un gran debate en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde los usuarios apoyan y critican por igual los actos de la artista. También hay, claro está, los que se lo toman con humor. "El arte no está hecho para seguir dogmas, sino para hacer preguntas", dice un tuitero. "No es artístico ni estético, es solo un ataque lamentable en un lugar de culto y un insulto a la fe cristiana", comenta otro. "Finalmente un milagro en Lourdes", sentencia un tercero.

Ce n’est ni artistique ni esthétique, c’est une juste une atteinte lamentable à un lieu de culte et une insulte à la foi Chrétienne. On attend la même "performance" devant une mosquée ... On va rire.