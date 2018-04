Los cubiertos de plástico se prohibirán en España en 2020

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso acordó esta semana modificar la legislación para prohibir la comercialización, importación y exportación de utensilios de plástico de un solo uso (platos, vasos, cubiertos, o pajitas) a partir del 1 de enero de 2020. Baleares y países como Francia ya han acometido medidas similares. El texto aprobado por todos los grupos salvo el PP, fue consensuado por los tres grupos mayoritarios de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) y plantea que todos los utensilios citados se fabriquen con al menos un 50% de sustancias biodegradables en 2020, y con un 60% desde 2025. Acordaron también disponer las medidas necesarias para prohibir la distribución gratuita de bolsas de plástico de un solo uso, y reducir y evitar el consumo de aquellas etiquetadas como «oxobiodegradables» u «oxodegradables», ya que se ha demostrado que no se degradan sino que se fragmentan en micropiezas, con el consiguiente riesgo para suelo agua y organismos.

También se adoptarán las actuaciones necesarias en materia legal para reducir la comercialización de alimentos envasados en bandejas de poliestireno, y para que los envases de toallitas húmedas adviertan de forma destacada que no pueden lanzarse al inodoro porque no son biodegradables como el papel higiénico. El diputado de Equo-Podemos, Juan López de Uralde, promotor de la iniciativa, subraya que la mitad de los envases de plástico que se usan acaba en vertedero sin ser reciclados, cuando no en el medio ambiente.