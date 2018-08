Cuatro detenidos e intervenidas más de mil plantas de marihuana en Vícar

La Guardia Civil detuvo en Vícar (Almería) a cuatro personas por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico en dos operaciones en las que los agentes se incautaron de 1.048 plantas de marihuana y busca a otra persona más que se dio a la fuga. La primera actuación tuvo lugar la semana pasada después de que unos agentes viesen en la puerta de una vivienda una furgoneta con matrícula francesa, abierta y con las llaves puestas, con signos de haber sido manipulada, pero sin nadie en su interior. Mientras esto ocurría, salieron de dicho domicilio cuatro personas atravesando un patio exterior que da a la vía pública, quienes al ver a los guardias civiles reaccionaron «con sorpresa y pánico», huyendo hacía el interior de la vivienda, si bien fueron alcanzados antes de poder hacerlo.

Una vez en el patio, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana y preguntaron a las cuatro personas sobre ello, tras lo que los sospechosos indicaron que en el interior de la vivienda había plantas de marihuana, pero que no eran suyas, que ellos solo las cuidaban. En el interior del inmueble había 794 plantas de marihuana, así como transformadores, balastros, extractores y filtros de aire, máquinas de aire acondicionado todo instalado y en funcionamiento para aumentar la productividad de la plantación, así como un enganche ilegal a la red de suministro. Los agentes detuvieron a A.S., de 36 años; B.A., de 22; A.E., de 36, y H.E., de 41, todos ellos vecinos de Vícar. La segunda operación se realizó en otra vivienda de la misma localidad.