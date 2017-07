Cristina Miguel: "Sigue habiendo estigma social en torno a las 'apps' para ligar"

Cristina Miguel es profesora titular en la Universidad Leeds Beckett. Su ámbito de estudio son las redes sociales y la cultura digital, y ha investigado sobre las 'apps' para ligar, a partir de varias entrevistas en profundidad con usuarios de estas plataformas y sus perfiles.

-¿Las aplicaciones como Tinder han revolucionado la manera de ligar?

-Hay redes sociales para ligar que llevan 10 o 15 años, no es un fenómeno nuevo. Ahora se ha extendido a toda la población, pero empezó con internet, prácticamente. Primero en EEUU y el Reino Unido, que nos llevan bastante distancia, porque en España había poca gente conectándose desde casa.

-Pero el hecho de que estas plataformas ahora estén en el 'smartphone' ha impulsado aún más este fenómeno.

-El que estemos conectados todo el día se debe al móvil, obviamente. Ahora se ha extendido más a toda la sociedad, pero sigue habiendo estigma. Aunque todo el mundo tiene Tinder en su móvil, no quieren decir que lo usan.

-Porque está mal visto.

-Está el estigma de que tú no tienes las habilidades sociales para conocer gente en tu entorno, eres un friki, y la última opción que te queda es irte a este tipo de redes. Da vergüenza decirlo. A título personal, acabo de venir de una boda de unos amigos, y en el discurso ante los invitados dijeron que se habían conocido por Tinder, y todo el mundo en 'shock', porque todavía hay bastante estigma social. Y en el caso de otra pareja que se conoció en Badoo, también me invitaron a la boda y no lo dijeron.

-También está el miedo a encontrar gente rara...

-Los estudios que hay sobre conocer gente por internet en general, no solo para ligar, sino para amistad o lo que sea, dicen que hay mucho miedo de quedar con alguien que no conoces y te va a violar o matar. La alarma social de que hay violaciones a través de 'apps', si te vas a las estadísticas no tiene fundamento, hay muchas mas violaciones entre gente conocida que con gente desconocida..

-Hay quien lo compara con un supermercado: lo miras, lo coges, lo dejas...

-La comparación con el mercado se usa mucho. Mucha gente me lo decía: “estoy como en venta, es un mercado de carne”. Elegir a alguien por unas fotos o un texto minúsculo... las mujeres tienden más a leerse las descripciones, los hombres normalmente no se las leen, van directamente a la foto, buscan una chica guapa, pero no demasiado sexi. Un chico vio en una 'app' a la hermana de su amigo en sujetador, la llamó y le dijo: “Pareces una puta, haz el favor de cambiarlas”. Esta doble moral, que tú eres perfectamente feliz buscando sexo con otras mujeres, pero no quieres que la hermanita de tu amigo quiera buscar sexo también. Esto es machismo puro y duro, siguen reproduciéndose los patrones de ligar patriarcales.

-No ha cambiado tanto a como se liga en la discoteca.

-Ellas me contaban: “yo nunca hablo primero, me espero a que los chicos me hablen primero a mí”. Y ellos igual, decían que si las chicas empezaban la conversación era o porque eran unas guarras o estaban desesperadas. Y yo les decía: “¿y no será porque quiere ser proactiva y le has gustado?” Ah, no, está desesperada. A los chicos les gusta ganarse a la chica, si la chica es muy explícita y va directamente buscando sexo hay algunos chicos que les gusta, pero a otros no.

-¿El hecho de que no sea cara a cara acentúa estas conductas?

-Es una reproducción, no creo que se acentúen. Cuando empezó Facebook, se diferenciaba entre identidad real y virtual, pero hemos llegado a un punto en que ya no se habla de eso, tú eres tú, en las redes sociales y 'off line'. Que a lo mejor intentes poner las fotos más bonitas, eso también es humano, siempre vas a intentar representarte de la mejor manera, y eso lo hacemos todo el tiempo no solo 'on line'. Sí que es verdad que se cuida mucho cómo se representa uno, eres distinto en tu trabajo que cuando estás con tus amigos del instituto. Lo mismo pasa con las redes sociales, no te vas a comportar igual en una red para ligar que en Facebook o en Linkedin.