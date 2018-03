El crimen de Gabriel Cruz | Últimas noticias en directo

La muerte de Gabriel Cruz, el niño de 8 años cuyo cadáver fue encontrado ayer por la Guardia Civil en el maletero del coche de la pareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha conmovido a la sociedad. En cuanto trascendió la muerte del pequeño, las redes sociales se han llenado además de mensajes públicos de apoyo ciudadano a los familiares de Gabriel, muchos de ellos acompañados de dibujos de peces, los 'pescaítos' de apoyo a la víctima que había pedido en un vídeo su madre, Patricia Ramírez.

Abrimos un hilo directo para contar las novedades sobre este drama.

12:14

Más voces desde entidades que trabajan en favor de la infancia pidiendo más protección. La directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Unicef, Maite Pacheco, se ha preguntado este lunes "qué más tiene que pasar para que el Gobierno impulse la ley de protección de la infancia", ley que estaba en el pacto de investidura del PP con Ciudadanos pero que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no la ha incluido entre sus prioridades. En declaraciones a Servimedia, Pacheco ha confesado sentir "una enorme tristeza por este caso en particular", y ha agregado que "por desgracia no es un caso aislado. Hay maltrato hacia los niños dentro de las familias. Los niños sufren ese maltrato infligido por las personas en las que ellos confían. Esto no puede suceder". "Todas las oenegés llevamos años trabajando por una ley que erradique la violencia que sufren los niños, pero es una ley que no llega, que se demora, y esto no puede pasar".



12:10

El apoyo ciudadano a la petición contra de la derogación de la prisión permanente revisable en la plataforma Change.org ha tomado un nuevo impulso este lunes 12 de marzo después de que se descubriera el cuerpo de Gabriel, el niño de Níjar (Almería), muerto presuntamente a manos de Ana Julia Quezada, la pareja del padre del menor. Esta reclamación, que supera los 2,42 millones de firmas, la impulsaron los familiares de Diana Quer, Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, Ruth y José Bretón Ortiz y Candela y Amaia con el objetivo de evitar que el Pleno del Congreso de los Diputados apruebe el próximo jueves 15 de marzo la derogación de este tipo de pena prevista para los supuestos de excepcional gravedad en el Código Penal. La Cámara baja tramita desde el pasado mes de octubre la derogación de la prisión permanente. Un tipo penal al que podría enfrentarse Ana Julia Quezada si, una vez que concluya la investigación, es acusada de un delito de asesinato del menor de Níjar.

11:41

La principal hipótesis con la que trabajan los investigadores del caso del niño Gabriel es que la principal sospechosa de la muerte del pequeño, la dominicana Ana Julia Quezada, la pareja sentimental del padre de la víctima, actuó sola. Así lo han indicado a Efe fuentes de la investigación, que han precisado que, de todos modos, todas las hipótesis permanecen abiertas, incluido el móvil que pudo llevar a Quezada a acabar con la vida de Gabriel. La declaración de la mujer será clave para reconstruir la secuencia de los hechos, que comenzaron el 27 de febrero cuando, al parecer, el niño salió de la casa de la abuela paterna para ir a jugar con sus primos. Precisamente, en la casa solo estaban la abuela y Quezada.

11:27

La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), Leticia Cardenal, ha pedido este lunes "que se endurezca la ley" para evitar que se vuelvan a repetir casos como el del niño Gabriel Cruz. En declaraciones a Servimedia, Cardenal ha reconocido que la historia del niño de Níjar le ha dejado "la piel de gallina" y que es algo que no acaba "de entender". "La ley tiene que endurecerse, el que hace algo de esto tiene que saber que lo va a pagar, y no que en dos o tres años va a acabar en la calle. Hay que ponerse en la situación de las familias que lo están sufriendo", ha explicado.

11:25

Tras reconocer que ayer fue un día "muy duro", Zoido ha insistido en que no se puede explicar la muerte de un niño inocente de 8 años que tenía toda la vida por delante. También se ha referido al caso que ocurrió en 1996 en Burgos en el que se vio implicada la detenida. Aunque no lo ha especificado, se trata de la muerte de una hija de Quezada, que cayó por la ventana en un suceso que dio lugar a un atestado pero que quedó sobreseído. En su opinión, habrá que revisar lo que pasó y la Policía "tendrá que ir tomando todas las medidas previstas para el caso que nos ocupa".

11:23

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha remitido a la autopsia que se le practica al niño Gabriel, para saber cómo y cuándo murió el pequeño, que había desaparecido en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), el 27 de febrero. Zoido ha recordado que se ha decretado el secreto de sumario sobre el caso y ha pedido que no se interfiera en las investigaciones que lleva a cabo la Guardia Civil, a la que ha felicitado por el trabajo realizado y por el "mimo y cariño" con los que ha tratado a la familia del pequeño.

11:22

Andrés Conde, director ejecutivo de Save the Children, ha pedido este lunes al Gobierno que apruebe ya la ley para la erradicación de la violencia de menores, porque "España no cuenta con un marco protector para la protección de los niños y adolescentes. Todos los partidos llevaban en sus programas la erradicación de la violencia contra la infancia. PP y C's lo llevaban en su pacto de investidura y al final no se ha aprobado". "Es urgente e imprescindible la tramitación de esa ley para prevenir casos como el de Gabriel", ha dicho.

11:41

11:28

Son numerosas las muestras de dolor e incomprensión en las redes por el terrible crimen. El actor Dani Rovira se ha sumado en el apoyo a la familia.

La infancia debería ser sagrada en el mundo entero. No me entra en la cabeza que no pueda ser así.

Luchemos por proteger a los niños. Qué pena, pequeño, qué profunda pena.

Ojalá la familia logre encontrar consuelo.

Ojalá no te hayas enterado de nada. 🙏🏻#Gabriel — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de marzo de 2018

11:08

La Diputación de Almería ha celebrado este lunes un pleno extraordinario en el Palacio Provincial para hacer extensible el pésame oficial de la institución e invitar "a los ayuntamientos de la provincia a sumarse a estos tres días de duelo". Antes del inicio del pleno, al que han asistido numerosos trabajadores de la institución provincial, se han secundado "unos minutos de silencio por Gabriel Cruz, nuestro 'pescaíto'". La diputada de Deportes, Ángeles Martínez, área en la que trabaja Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, ha comenzado a leer el pésame institucional "por la afinidad y amistad" que tiene con Patricia y con la familia del menor, aunque la emoción y el dolor no la han dejado continuar leyendo un texto que ha terminado el vicepresidente provincial, Javier Aureliano García.

11:04

El PNV, el partido que presentó la proposición para derogar la prisión permanente que se debatirá este jueves en el Congreso mantiene su postura sobre la necesidad de suprimir la polémica pena. Su portavoz, Aitor Esteban, ha asegurado este lunes que la terrible noticia de la muerte de Gabriel Cruz demuestra que “desgraciadamente” la prisión permanente revisable, en vigor en estos momentos, “no evita que se cometan determinados delitos”. En una entrevista en Onda Vasca, y preguntado por las voces que en la sociedad española piden no derogar la prisión permanente revisable, Esteban ha insistido en que “hay argumentos para defender su derogación” y ha añadido que “no podemos movernos al albur de circunstancias que ocurran en un determinado momento y de lo que más populista pueda ser”. Así, Esteban ha asegurado que “legislar en caliente, como hizo el PP, no es buena idea, y en estos momentos tampoco lo sería”, y ha afirmado que el legislador “tiene que intentar abstraerse de la venganza y buscar justicia”.

10:34

Valeria Quer, la hermana de la joven Diana Quer, hallada muerta el 31 de diciembre de 2017, ha mandado un mensaje precioso al niño asesinado y a su familia: "Mi más sentido pésame a la familia y amigos... Mi hermana cuidará mucho de ti". Antonio del Castillo, el padre de otra víctima desaparecida en el 2009, Marta del Castillo, también ha dedicado unas palabras al caso de Gabriel.

Mi más sentido pésame a la familia y amigos... Mi hermana cuidará mucho de ti.🐠🐟 pic.twitter.com/Br8cVPVjB1 — valeria quer (@QuerValeria) 11 de marzo de 2018

Descansa en paz pescaito. Toda España te echaremos de menos. pic.twitter.com/rSsGRfWZ8U — Antonio del Castillo (@kastillo62) 11 de marzo de 2018

10:14

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido este lunes "prudencia" y esperar a que se trabaje por parte de los profesionales para que se finalice la investigación sobre la muerte de Gabriel Cruz, cuyo cadáver fue encontrado ayer domingo en el maletero del coche de la pareja de su padre. En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Sanz ha indicado que hay elementos de la investigación que son fundamentales y ante ellos hay que mantener la "prudencia". "Tenemos que seguir siendo prudentes y esperar a que se trabaje por parte de los profesionales para que se finalice la investigación y lógicamente sepamos cómo se produjeron los hechos y las circunstancias del mismo y para eso también hay que evitar bulos", ha indicado.



10:11

Los investigadores están pendientes de la autopsia del niño Gabriel. El resultado de las pruebas forenses será clave para determinar qué ocurrió desde la última vez que fue visto.

09:59

La Policía investiga datos sobre los años que residió en Burgos Ana Julia Quezada, detenida este domingo por la muerte de Gabriel Cruz. En esa etapa, la detenida cuidó a una niña de cuatro años que perdió la vida tras precipitarse a la calle. El caso se cerró como muerte accidental. Ahora se revisa.

09:56

Agentes del Instituto Armado custodian desde ayer una finca en el Valle de Rodalquilar, a unos cinco kilómetros al sur de Las Hortichuelas, en el sentido opuesto hacia donde se centraron las batidas de búsqueda, según pudo comprobar Europa Press. Se trata de una finca con varios pozos que tiene una especial vigilancia por ser uno de los escenarios del crimen de Gabriel. Al cuerpo del niño se le practicará la autopsia en el instituto anatómico forense de Almería.

09:55

Vícar, municipio en el que residía la detenida y en el que fue arrestada, ya declaró ayer tres días de luto institucional pero hoy celebra además una concentración ante el ayuntamiento a las 11.30 horas. Media hora más tarde, a las 12.00 horas, los ayuntamientos de Cantoria y Cuevas del Almanzora acogen sendos plenos para decretar también tres días de luto oficial. Además, el último municipio acogerá una concentración silenciosa con posterioridad. A las 13.00 horas también tendrá lugar otra concentración silenciosa, en este caso en la Universidad de Almería.

09:52

La Diputación de Almería, institución para la que trabajaba Patricia Ramírez, madre del menor, celebra esta mañana un pleno extraordinario para declarar tres días de luto por el triste desenlace y hacer oficial el pésame a la familia del pequeño. Las dependencias del Palacio Provincial serán también las que acojan la capilla ardiente de Gabriel, una vez concluya la autopsia que se realiza a sus restos mortales en el Instituto de Medicina Legal de Almería. Aunque no se ha concretado el momento en el que podrá abrirse a la ciudadanía esta capilla ardiente, se espera que a lo largo de este lunes pueda haber alguna novedad en ese sentido, una vez concluyan los forenses su trabajo.

09:51

Mientras tanto, continúan los actos de duelo en la provincia, sumándose a los de la Diputación de Almería de esta mañana y a los ya celebrados ayer en Almería, Níjar y Vícar, nuevas concentraciones y repulsas públicas por lo ocurrido.

09:50

"A aquellas personas que han estado utilizando mi foto por el bien de Gabriel y han hecho montajes bonitos se lo agradezco de corazón, pero en este momento hay personas en Facebook e Instagram que están hablando en mi nombre, como Patricia Ramírez, y poniendo fotos para que todo el mundo comparta", ha denunciado.

09:49

En esta línea, ha llamado a "que no salga de ella ninguna foto" ni tenga más atención porque "no se merece que se le dé cobertura ni se lo merece Gabriel". "Quiero que esto termine con el corazón de la gente calentito y no con la rabia que esta señora nos ha sembrado", ha afirmado.

09:49

Patricia Ramírez, madre del niño de 8 años Gabriel Cruz, ha pedido este lunes en una entrevista a Onda Cero que el trágico suceso "no acabe en rabia" y "que no se hable" de la mujer detenida, pareja del padre y sorprendida transportando el cuerpo del menor, porque "no se merece que se le dé cobertura". "En honor al 'pescadito', que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee cosas de rabia porque ese no era mi hijo y esa no soy.