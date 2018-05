Crece la cifra de personas que atienden a dependientes

Durante el último año, el número de inactivos que no buscan empleo para cuidar a personas dependientes se ha incrementado un 132% en Andalucía, pasando de 4.900 en 2016 a 11.400 en 2017, según Fundación Adecco, que con motivo de la celebración el próximo 15 de mayo del Día Internacional de la Familia, ha realizado, con Previsora Bilbaína, un análisis de las familias que atraviesan más dificultades, en este caso por tener a una persona con discapacidad entre sus miembros. Así, señala que durante el último año, el número de inactivos que no buscan empleo para cuidar a personas dependientes se ha incrementado un 132% en Andalucía, pasando de 4.900 en 2016 a 11.400 en 2017. Apunta que son personas que se han retirado del mercado por no poder costear los servicios adecuados para el cuidado de familiares dependientes como adultos y personas con discapacidad.