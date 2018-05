Continúa la búsqueda de los dos obreros sepultados en Chamberí

Veinticuatro horas después de que se derrumbara un edificio en obras en Madrid, los equipos de rescate continúan la búsqueda de dos obreros desaparecidos bajo los escombros, mientras aumenta la angustia de los familiares. El desplome del forjado de la séptima planta del edificio, ubicado en el número 19 de la calle General Martínez Campos de la capital, arrastró los pisos inferiores y generó cientos de kilos de escombros, por lo que las labores de retirada de los cascotes están siendo muy lentas y complicadas, debido a la inestabilidad del terreno. De momento, no han hallado a los dos obreros desaparecidos, Agustín Bello Moreno, de 42 años y vecino de Parla (Madrid), y José María Sánchez Tejeda, de 56 años y natural de Malpartida de Plasencia (Cáceres), en las zonas identificadas por los perros de la Policía como posibles ubicaciones. Cuando se desplomó el forjado, uno de los obreros se encontraba en el quinto piso, mientras que el otro estaba en el interior del edificio pero no se sabe con exactitud dónde. Debido a la complejidad del desescombro por el riesgo de más desprendimientos, esta tarea se podría alargar «varios días», según explicó la concejal del distrito de Chamberí, Esther Gómez, quien dijo que los vecinos desalojados no podrán regresar a sus casas hasta que todo termine.