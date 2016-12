Consternación en el mundo de la música por la muerte de George Michael

La muerte de George Michael, a los 53 años, en "periodo navideño", según ha informado su representante, ha supuesto un golpe para todos sus fans y para sus amigos. Entre estos, Elton John, Bryan Adams o Madonna han sido algunos de los que han expresado su consternación a través de las redes sociales, donde el cantante británico ha sido trending topic. Madonna ha maldecido en un mensaje el año 2016 como trágico para la música y ha recuperado un vídeo de cuando le entregó a Michael un premio en la gala MTV del año 1989.

"Estoy profundamente consternado. He perdido a un amigo querido, el más gentil y generoso, y un brillante artista. Mis pensamientos están con su familia y con todos sus fans", ha afirmado el cantante británico Elton John a través de Instagram.

"Descanse en paz George Michael. No me lo puedo creer. Un cantante increíble y un hombre adorable, demasiado joven para dejarnos", ha señalado el rockero canadiense Bryan Adams a través de Twitter.

