Cómo conseguir que tu perro sobreviva a una mordedura de víbora

En verano, las mordeduras de las víboras a las mascotas están a la orden del día: perros y gatos que están en contacto con la naturaleza suelen encontrar curiosas estas pequeñas serpientes. Pero si se acercan a ellas y estas les muerden, pueden llegar a morir de forma relativamente rápida. En la época estival, es frecuente encontrar víboras áspid en los Pirineos, principalmente en las zonas más calurosas, como rocas y jardines. Además, también es común verlas en campos de golf. Los ejemplares que se pueden encontrar en la Península suelen ser de poco tamaño, pero muy agresivos.

Las víboras son más peligrosas entre los meses de marzo y noviembre, cuando hace fresco y buscan lugares para tomar el sol. Es entonces cuando sus movimientos son más lentos y pueden morder al verse acorraladas sin poder huir. "No atacan 'per se'. Enseguida detectan al hombre, al perro o al depredador, y se esconden”, aclara la veterinaria Mireia Casamitjana. Esta profesional dePuigcerdà (Cerdanya) explica que su centro puede llegar a tratar15 casos de mordedura de víbora al año. Es raro que los perros mueran por culpa de estos reptiles: Casamitja estima que no llega a un deceso anual por esta causa.

¿QUÉ HAY QUE HACER?

El veterinario Miquel Janer asegura que las primeras seis horasson vitales para evitar que el accidente sea irreversible. En primer lugar, se tiene que detectar dónde se ha producido la mordedura. Lo más normal es que la zona se inflame y salga un hematoma.

Es importante que el perro esté tranquilo. Hay que evitar que se mueva mucho para evitar en lo posible una rápida circulación sanguínea, que reparta la sangre -y con ella, el veneno- por todo el cuerpo. Si la mascota es pequeña, es mejor llevarla cogida. Los veterinarios consultados no recomiendan hacer torniquetes en la zona afectada.

El propietario puede dar, si tiene, corticoides al perro, o llevarloo al veterinario más cercano para aplicar corticoides en cantidades masivas para evitar el choque inicial. "La serpiente inyecta un cóctel de toxinas que depende de su tamaño y de la cantidad de veneno que tiene almacenada la serpiente”, explica Casamitjana. Por eso, asegura que es difícil hacer un pronóstico inicial cuando les llega una víctima por mordedura de víbora.

HASTA UNA SEMANA DESPUÉS

Muchas veces, el propietario no está presente en el instante del ataque, por lo que es necesario conocer y estar atento a síntomas como hinchazón de una zona, decaimiento del animal orespiración agitada.

Sea como fuere, los animales deben estar en observación durante toda una semana, porque incluso los síntomas de coagulación de la sangre pueden salir días después.