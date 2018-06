El conmovedor relato de una mujer de 45 años que vio llover 'por primera vez'

"Os lo voy a contar porque me pareció precioso", dice Rafa de la Rosa. Este usuario emocionó a Twitter con la historia de su madre, una mujer de 45 años que vio llover 'por primera vez' tras sufrir un infarto cerebral.

La madre de Rafa perdió la movilidad en la parte derecha de su cuerpo, el habla y parte de sus recuerdos. Hace ya nueve años de esto. Para ella casi todo era nuevo, y con el tiempo y la ayuda de los médicos, se fue recuperando.

Tras el infarto, pasó el verano en casa, en Sevilla, y con los meses fue recuperando recuerdos. Sobretodo con sus hijos. Seguía teniendo problemas y tratando la afasia. No podía sumar ni restar a pesar de que ella era economista. Con la rehabilitación, mejoró: "Benditos médicos y su santa paciencia, porque es muy pejiguera".

En ese tiempo, recuperó una pequeña parte de los recuerdos y se emocionaba mucho cuando tenía flashes de mí o de mi hermana antes del ictus ("yo cuando tu hermana y tú nacisteis lo primero que hice fue contaros los dedos porque tenía miedo de que os faltara uno. ME HE ACORDADO").

Sin embargo, había cosas que desconocía. El proceso de recuperación se produjo desde mayo hasta el otoño. Y como dice Rafa, el verano en Sevilla dura de febrero a noviembre. Así que esta semana, preguntándole a su hijo si llovía en Bilbao, donde reside, se acordó de una anécdota preciosa de la 'primera vez' que vio llover tras todo ese tiempo.

Fue en una sesión con la logopeda. Chispeaba, pero ella pensó que le caía agua de alguna planta, de los geranios de algún balcón.

En ese tiempo, recuperó una pequeña parte de los recuerdos y se emocionaba mucho cuando tenía flashes de mí o de mi hermana antes del ictus ("yo cuando tu hermana y tú nacisteis lo primero que hice fue contaros los dedos porque tenía miedo de que os faltara uno. ME HE ACORDADO").

Su madre respondió que todo estaba bien, pero que no entendía muy bien qué estaba pasando fuera. "¿Qué es lo que cae?", preguntó. La logopeda se asustó, pensando que sufría una recaída. Todo tenía una explicación:

Después del susto, la logopeda le explicó qué era la lluvia y ella pidió ir a verla. Las dos, jugando bajo la lluvia.

Su madre disfrutó de la lluvia como una niña. Así es como vivió algo cotidiano por primera vez.

Mi madre, con 45 años, estaba viendo llover por primera vez.

Y se lo estaba pasando en grande.

Y me parece algo tan precioso, que ella recuerda de forma tan bonita y que me emocionó tanto ayer cuando me lo contó, que no podía guardármelo para mí solo.