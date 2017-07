El Congreso pone las bases del pacto de Estado contra la violencia machista

Los grupos parlamentarios del Congreso aprobaron ayer por unanimidad un pacto de Estado contra la violencia de género que incluye 200 medidas con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años.

Todos los partidos apoyaron el dictamen de la subcomisión creada en la Comisión de Igualdad para alcanzar el acuerdo tras permanecer reunidos durante ocho horas y media con el fin de revisar algunas cuestiones pendientes, como el concepto de violencia de género y el presupuesto.

En una rueda de prensa, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha calificado este pacto como «un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país».

Maroto destacó que la solución al drama de la violencia de género es una exigencia de primer nivel en toda la sociedad, no hay precedente de que los partidos den una respuesta «con altura de miras» y el acuerdo «no es una recopilación de sugerencias, sino que viene acompañado de cantidades económicas».

Entre las medidas, puso de relieve que las mujeres víctimas de violencia de género sin recursos y sin trabajo pueda tener seis meses de prestación por desempleo para poder dar un paso adelante en su nueva vida.

Todos los partidos han decidido que en todos los colegios haya asignaturas obligatorias para hablar de igualdad o que en las carreras profesionales de los ámbitos sanitario, judicial, educativo o policial las asignaturas de violencia de género sean obligatorias y evaluables.

También se ha acordado favorecer la coordinación en materia de sanidad para que los profesionales puedan interpretar adecuadamente los síntomas de la violencia de género.

La portavoz adjunta de la Comisión de Igualdad de Unidos Podemos, Ángela Rodríguez, señaló que «siempre hemos dicho que no es posible hacer feminismo si no tenemos recursos que garanticen estas políticas», mientras que la diputada de Compromís Marta Sorlí aseguró que no cree que haya habido intención de ningún partido de «patrimonializar» el pacto, al que califica de «importantísimo».

La diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró anunció en una nota que su formación apoyará el pacto «por responsabilidad política», pero no se vincula con algo que es competencia exclusiva del Govern de la Generalitat.

INTERESES / Por su parte, la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Ángeles Álvarez, ha instado al PP a no hacer «un uso espúreo e interesado» del acuerdo de Estado. «Me gustaría manifestar que ha habido algunos que han hecho mayores esfuerzos y entre los que han hecho mayores esfuerzos no está precisamente el PP», ha indicado Álvarez.

Por último, la responsable de Igualdad de Ciudadanos en el Congreso, Patricia Reyes, acusó al Gobierno de «utilizar de manera partidista» el pacto y lo diera por por concluido ante de la reunión cuando aún «quedan unos cuantos flecos por cerrar».