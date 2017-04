Coachella 2017: el festival con más glamur del mundo

Coachella (su nombre oficial es Festival de Música y Artes de Coachella Valley) es más que un festival de música. En es la cita de música indie más 'fashion' del mundo donde las celebreties se dejan ver vistiendo las últimas tendencias, muy hipsters todas ellas, eso sí. No resulta extraño ver desde estrellas del pop y del cine, hasta los famosos ángeles de Victoria's Secret. Este año las famosas que se espera ver son Paris Hilton, Alessandra Ambrosio y Kylie Jenner. Las actuaciones de Coachella se pueden seguir en directo desde la página web de la organización.

La fiesta más importante de California se lleva a cabo en la calurosa localidad de Indio de 76.000 habitantes durante dos fines de semana (los días 14, 15 y 16 de abril y 21, 22 y 23 de abril) y tiene como cabeza de cartel este año a Lady Gaga, que actúa el sábado 15, e incluye las actuaciones de Radiohead y Kendrick Lamar, además de Bon Iver, Lorde, Capital Cities y New Order, a las que también se suma la participación del chileno Nicolas Jaar, quien ha sido aclamado por su álbum “Space is only noise” (2011) y su más reciente trabajo “Sirens” lanzado en el 2016.

Este espectacular evento es organizado por el multimillonario Philip Anschut, quien recientemente tuvo criticas por algunos grupos activistas que lo acusaban de hacer donaciones millonarias a grupos anti LGTB a través de sus organizaciones benéficas.

Desde que en 1999 celebrara su primera edición, en la que contó únicamente con dos escenarios, Coachella sea ha ido convirtiendo, año tras año, en el festival que más celebrities por metro cuadrado condensa. Muchas de ellas no solo reciben una entrada VIP si no que cobran por ir a un certamen que también está en la agenda de bloggeros y caza tendencias. La moda está tan presente en el festival que el recinto en el que se celebra se ha convertido en un auténtico paraíso comercial: Adidas o Lacoste son algunos de sus patrocinadores e incluso H&M, otro de los grandes patrocinadores del evento, le dedicó una colección, H&M loves Coachella. Y es que Coachella vende, además de un estilo de vida hippie, unas tendencias festivaleras que son abrazadas después, durante el verano, por millones de jóvenes.

Tras Coachella, llega la cita del festival Primavera Sound en Barcelona donde jóvenes que llegan de medio mundo vuelven a ponerse los shorts con botas y los looks más indies más disfrutar este año de un cartel exultante encabezado por Arcade Fire, Bon Iver y Van Morrison.