El clan de "El Pechuga" intentó desarmar a los policías

"Los agredieron en un parque oscuro, para que los agentes no pudieran identificarlos, intentaron quitarles las armas y los medios de comunicación para que no pidieran refuerzos, pero un compañero consiguió avisar". Así relatan a EL PERIÓDICO fuentes policiales la brutal paliza que 'el Pechuga' y su clan propinaron a cinco agentes en Linares (Jaén) el pasado sábado.

El juzgado ya ha enviado a prisión al cabecilla y a uno de sus hijos y ha prohibido a los otros cinco detenidos la entrada en la localidad, así como acercarse a la casa de uno de los agentes que vive en la zona, que ha sido amenazado, según ha podido saber este diario.

Antecedentes por homicidio

Los agentes se disponían a hacer un control en la estación de Linares-Baeza cuando un Audi, que circulaba a gran velocidad, se saltó un ceda el paso y casi embistió el vehículo en el que viajaban dos policías nacionales. Dentro iba 'el Pechuga', que ya fue detenido por homicidio en 2005 y lidera un clan conocido en la localidad como 'los alicantinos', con antecedentes por narcotráfico, robo con fuerza, y extorsión. 'El Pechuga' salió del coche y atacó a los agentes, informan fuentes que participaron en el operativo.

"En ese momento, otro coche, un Mercedes negro, salió de la nada y se paró al otro lado del coche policial, taponándole la salida", recuerda una fuente policial. Los policías pidieron refuerzos, pero para cuando sus compañeros llegaron, "otras cuarenta o cincuenta personas de etnia gitana, algunos de ellos armados con piedras", se habían desplazado al lugar y rodearon a los agentes, que recibieron una brutal paliza, según informan las mismas fuentes.

A uno de ellos le fracturaron la clavícula, otro terminó con un derrame en un ojo después de que le golpearan con un palo, mientras que otros tres policías también resultaron heridos con múltiples contusiones, según informó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Con ayuda de la policía local, los agentes consiguieron aplacar la situación. Sin embargo, poco después volvieron a producirse altercados en el hospital de San Agustín de Linares, donde uno de los detenidos, que resultó herido en la cabeza, había sido trasladado. Parte del clan se presentó allí para intentar liberarlo y agredieron también a los policías locales, por lo que tuvo que intervenir la Guardia Civil.

"Los estaban intentando matar"

"Aquello era un sálvese quien pueda. No fue una paliza, los estaban intentando matar, suerte que no pasó nada más con la falta de efectivos que tenemos en la provincia", opinan desde el CEP. Este sindicato policial, junto al SUP y UFP, reclaman una unidad de prevención y reacción (UPR) en la provincia: "Este tipo de incidentes deberían servir para que el secretario de Estado, José Antonio Nieto, cumpla por fin la promesa que hizo en marzo del año pasado de incorporar a quince o veinte nuevos policías a la Comisaría Provincial".