Cinco muertos al estrellarse un helicóptero turístico en Nueva York

Los cinco pasajeros que viajaban a bordo de un helicóptero turístico en Nueva York han muerto al caer el aparato en el East River de la ciudad. El piloto ha sido el único superviviente del accidente. Dos de los pasajeros han fallecido en el lugar del siniestro mientras que otros tres han sido trasladados en estado crítico al hospital donde murieron poco después, según ha informado esta madrugada la Policía de Nueva York.

DEVELOPING: FDNY and NYPD responding to reports of helicopter crash in the East River off Manhattan. https://t.co/W2eF2urOcK



There are no reports of injuries at this time, authorities say. pic.twitter.com/xN3f5EBoxK