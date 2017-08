El cierre de 'Star Wars' no convence, por ahora

¿Cómo concluir una saga que ha sobrevivido a través de las décadas, de las desapariciones de sus actores (la última Carrie Fisher) y de la nostalgia cinéfila de sus seguidores? ¿Cómo darle fin a 'Star Wars'? Los millones de espectadores de la epopeya imponen lo suyo y los productores no se sienten seguros con el actual guion que manejan para rodar la novena entrega que cerrará la trama principal. La factoría Disney no acaba de estar satisfecha con los resultados de la historia escrita por el que será el director de la misma, Colin Trevorrow, y el guionista Derek Connolly. Fuentes de la producción han contado a la revista 'The Hollywood Reporter' la intención de contar con el guionista británico Jacke Thorne a fin de reescribir buena parte de las secuencias.

Thorne, coautor de la obra de teatro 'Harry Potter y el niño maldito', un impresionante éxito en el West End londinense, es un experto en trabajos televisivos, en especial de la serie 'Glue', pero últimamente ha firmado algunos cinematográficos, como 'Wonder', adaptación del best-seller homónimo de RJ Palacio sobre la complicada integración escolar de un niño con una deformación en el rostro, todavía por estrenar.

Rodaje en el 2018

Mientras se espera la 'premiere' de la penúltima entrega de la saga, el episodio VIII, 'Los últimos jedi', dirigido por Rian Johnson que se celebrará a finales de este año, el cierre de la línea argumental principal de 'Star Wars' empezará a rodarse en enero de 2018 y tendrá su estreno en la primavera del año siguiente. Esta es la tercera trilogía de la epopeya galáctica, que se inició con 'El despertar de la fuerza' dirigido por J.J. Abrams después de que Disney tomara el relevo en la producción de la historia concebida originalmente por George Lucas.