Charlie Sheen, acusado de abusar sexualmente de actor Corey Haim

Las acusaciones de abusos sexuales en Hollywood se multiplican y cada vez son más las estrellas de la industria implicadas. En esta ocasión, Charlie Sheen, el afamado 'canalla' de la serie 'Dos hombres y medio', ha sido acusado por Dominick Brascia de haber acosado sexualmente al actor Corey Haim en 1986, cuando Sheen tenía 19 años y Haim, 13, en el rodaje de la película 'Lucas'.

"Haim me dijo que tuvo sexo con Sheen cuando rodaron 'Lucas', afirmó Brascia. "Él me contó que fumaron hierba y tuvieron sexo. Me dijo que tuvieron sexo anal. Además, Haim me explicó que después de que pasó eso, sheen se volvió muy frío y lo rechazó." Acto seguido, un portavoz de Sheen dijo a la revista 'People' que el actor "niega absolutamente la acusación".

El testimonio de la madre

Judy Haim, madre de Corey, fallecido en el año 2010, a los 39 años, niega también que su hijo fuera violado por Charlie Sheen, pero alerta del abuso que sufrió su hijo por parte de otro hombre. "Me hubiera dado cuenta si algo estaba mal. Cuando mi hijo tenía 13 años no iba a ir a dormir con Sheen", ha asegurado en una entrevista en 'El show del Dr. Oz'."Aún así, te tengo que decir que hubo un hombre que abusó de mi hijo" concluye.