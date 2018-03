La catedral de Almería acoge el funeral por Gabriel Cruz

La Catedral de La Encarnación de Almería acoge este martes la misa funeral por el niño de ocho años Gabriel Cruz, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el domingo en el interior del maletero del vehículo que conducía Ana Julia Quezada, pareja sentimental del padre del pequeño y detenida por su presunta implicación en el crimen.

La muerte de Gabriel Cruz, el niño de 8 años cuyo cadáver fue encontrado el domingo por la Guardia Civil en el maletero del coche de la pareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha conmovido a la sociedad.

En este hilo directo te contamos las últimas noticias sobre el caso.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha acudido emocionado a la catedral de Almería donde se oficia el funeral por la muerte del niño Gabriel con la bufanda azul del pequeño que su madre, Patricia Ramírez, le ha regalado tras llevarla puesta desde que desapareció el 27 de febrero. Zoido, que lleva en la mano la bufanda, se ha emocionado después de que Patricia se la regalara en la Diputación de Almería donde había quedado instalada la capilla ardiente y antes de salir el féretro hacia la catedral. Fuentes de Interior han asegurado a Efe que para Zoido es "todo un honor" recibir este regalo porque durante estos 13 días de búsqueda del niño de ocho años su madre no se la había quitado como símbolo del pequeño y que le había hecho su abuela. De hecho, Gabriel Cruz llevó esta bufanda a la nieve el fin de semana anterior a su desaparición y Patricia no se la ha quitado desde su desaparición porque le recordaba la felicidad de su hijo aquel día.

Los coros y palmas se han repetido una y otra vez exclamando "¡Todos con Gabriel!" a la llegada de los padres, Ángel Cruz y Patricia Ramírez". Él ha sido consolado por su exmujer, que le ha acariciado con insistencia el hombro mientras el ataúd con los restos de su hijo era introducido en la catedral. Numerosas autoridades políticas e institucionales, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, o la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la coordinadora regional de Podemos, Teresa Rodríguez, y familias de víctimas como la de Mariluz Cortés se encuentran entre los numerosos asistentes a este acto fúnebre.



Cientos de personas abarrotan el templo mayor de la capital almeriense y la plaza que da acceso al mismo, donde han sido instaladas pantallas gigantes para que los asistentes que no han podido entrar puedan seguir la misa oficiada por el obispo de Almería, Adolfo González Montes. Aunque estaba previsto que comenzase a las 10.30 horas, ha sido media hora más tarde cuando ha dado inicio la misa. En este tiempo no han cesado los gritos de "no estáis solos" y los aplausos a miembros de Protección Civil, Bomberos y Guardia Civil que participaron en la búsqueda y han acudido al rito religioso.



Empieza el funeral.

El féretro de Gabriel Cruz ha abandonado la capilla ardiente instalada en la Diputación almeriense desde este lunes para dirigirse a la Catedral de la Encarnación. Entre prolongados aplausos de los cientos de asistentes que se ha congregado a las puertas del Palacio Provincial, el coche fúnebre blanco adornado con diversas coronas ha iniciado el cortejo a las 10.35 horas escoltado por vehículos policiales y coches oficiales. La madre del pequeño, Patricia Ramírez, ha sido ovacionada en la calle, donde antes de subir al vehículo que seguía al coche fúnebre, en el que también va la abuela materna del menor, ha lanzado besos a los asistentes, a los que ha vuelto a agradecer su apoyo en estos momentos.



Esteban Hernández, abogado defensor de Ana Julia Quezada, detenida por la muerte de Gabriel Cruz, ha afirmado este martes que la prisión permanente revisable le parece en general, "un buen remedio social". "Los países de nuestro entorno la tienen para determinados casos y parece un buen remedio social aunque no tengo una opinión inamovible al respecto", ha apuntado en una entrevista a la COPE. Asimismo, el letrado ha llamado este martes a hacer "una reflexión para evitar situaciones violentas" y ha pedido respeto para el trabajo tanto del juez como del fiscal y el suyo propio, porque conforme ha recordado, la detenida "tiene derecho a un juicio justo y con garantías". Hernández ha afirmado que "comprende el sentir general de la sociedad" pero no se deben lanzar juicios precipitados porque España ya cuenta con "un proceso penal para buscar la verdad". "Como cualquier otra persona, Ana Julia tiene derecho a asistencia legal y hay que velar porque el procedimiento se lleve con absoluto respeto a sus derechos como con cualquier otra persona", ha añadido.

El diputado del PSOE en el Congreso Odón Elorza ha adelantado que su grupo "mantendrá su posición" contraria a la ampliación de supuestos de la pena de prisión permanente revisable y ha avisado de "estrategias oportunistas de utilización del dolor" por el crimen del niño Gabriel "para marcar posiciones políticas". El pleno del Congreso debatirá el jueves las enmiendas del PP y de Ciudadanos contra la proposición de ley del PNV en la que pide derogar esa medida, una propuesta que cuenta con el respaldo del PSOE y de Unidos Podemos. En una entrevista en Radio Euskadi, Elorza ha afirmado que el debate social suscitado por el crimen de Gabriel Cruz "no va a interferir" en la postura de su grupo respecto a la prisión permanente revisable.



Zoido ha sido preguntado por las informaciones que apuntan que Ana Julia Quezada, la que era pareja del padre de Gabriel, no colaboró ayer en la inspección ocular tanto en la finca de Rodalquilar como en el piso de Vícar donde fue arrestada el domingo. Según el ministro, "por lo que ha oído", su actitud va "en esa línea" de nula colaboración. Dicho esto, ha insistido en su confianza plena en la UCO. "Está con los mejores y los mejores saben qué hacer para obtener las pruebas. Tienen el pleno respaldo del ministro. Sabrán terminar la investigación", ha señalado Zoido. El ministro ha desvelado que ha hablado con el jefe de la UCO, coronel Manuel Sánchez Corbí, y que el director de la Guardia Civil se ha entrevistado este martes con los investigadores en la Comandancia de Almería para reiterar su agradecimiento.



El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido confianza en los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuya cúpula de mando se ha desplazado a Almería, por ser los "mejores" en las labores de recabar pruebas sobre la muerte de Gabriel Cruz al objeto de ponerlas a disposición judicial, a pesar de que la detenida por estos hechos, Ana Julia Quezada, no está colaborando con ellos. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el ministro ha pedido calma a los vecinos y que se deje trabajar a la UCO en una investigación que sigue bajo secreto de sumario.



La madre de Ana Quezada, Juana Cruz, también expresó su sorpresa y dijo que sus hijos nunca se han visto envueltos en conflictos con la ley, por lo que entiende que si es culpable fue "el demonio que la indujo a cometer el hecho", al tiempo que pidió que se haga una profunda investigación, según publicó en su página web 'Listín Diario'. Juana Cruz añadió que su hija viajó a España hace 26 años y la definió como una persona descuidada y desentendida con su familia en República Dominicana, según el diario.



Familiares de Ana Julia Quezada, de origen dominicano, han expresado su sorpresa y la han definido como poco familiar, según publicó este lunes la prensa local. "Lo encuentro extraño, nosotros somos muy humildes, nos ganamos el pan con el sudor de la frente. No creo que ella, que viene de abajo con sacrificio y esfuerzo, le venga un pensamiento y le arranque la vida a un inocente", dijo un hermano de la detenida, Juan José Quezada, en declaraciones a un informativo local de televisión.



La Catedral de La Encarnación de Almería acoge este martes la misa funeral por Gabriel Cruz. El oficio religioso, al que asistirá la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acompañada del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en representación del Gobierno; dará comienzo a las 10.30 horas y será oficiado por el obispo de la Diócesis almeriense, monseñor Adolfo González Montes.