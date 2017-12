Cármenes, un cazador de planetas en la sierra almeriense de Filabres

En el observatorio de Calar Alto, situado a 2.168 metros de altitud en la sierra almeriense de los Filabres, un nuevo instrumento astronómico empieza a confirmar sus posibilidades: fue diseñado para buscar exoplanetas, planetas de otros sistemas solares, y a las primeras de cambio ha localizado el primero, un objeto ligeramente más masivo que Neptuno en una estrella enana roja relativamente cercana al Sol. El instrumento se llama CARMENES o Cármenes, oficialmente en mayúsculas, y es un proyecto impulsado por un consorcio de 11 instituciones alemanas y españolas.

Cármenes es un juego de palabras que responde a las siglas en inglés de Calar Alto high-Resolution search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Échelle Spectrographs, pero en términos más sencillos es un equipamiento que permite descomponer la luz captada por un telescopio y buscar en ella las huellas dejadas por los movimientos de estrellas lejanas, particularmente de un tipo muy común llamadas M o enanas rojas.

«No es un telescopio. Si habláramos de una cámara de fotos, no sería la óptica, sino los detectores y procesadores que hay en su interior», ilustra Pedro J. Amado, científico del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) y coinvestigador principal del proyecto. A finales del 2015, Cármenes se acopló al principal telescopio de Calar Alto –3,5 metros de diámetro– y a principios del año siguiente empezó a funcionar. El telescopio es operado conjuntamente por el Instituto Max-Planck de Astronomía, en Heidelberg, y el IAA, centro del CSIC en Granada.

VISIÓN EN INFRARROJO / La gran fortaleza de Cármenes son sus dos espectrógrafos que trabajan juntos y que le permiten observar en el espectro visible, como nuestros ojos, y también en el espectro infrarrojo. Este último detalle es clave porque las estrellas motivo de estudio «son estrellas muy frías, con temperatura de a lo sumo 2.500 grados, que emiten luz en frecuencias del infrarrojo», dice Ribas, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio de Barcelona, ICE (CSIC-IEEC).

La resolución obtenida gracias a Cármenes es tan grande que puede detectar pequeñas fluctuaciones de la luz motivadas por el casi imperceptible movimiento de las estrellas. Ello es clave para localizar planetas con el llamado método de la velocidad radial, que grosso modo se basa en el principio de que el color de la luz que nos llega varía en función de la velocidad del objeto observado. Como ilustra Amado, si se observa una estrella desplazándose de forma anómala sobre su eje, moviéndose con una especie de bamboleo, es porque muy posiblemente tiene a su alrededor uno o varios planetas en traslación que ejercen sobre ella una influencia gravitatoria.

En los últimos tiempos, el método de detección más habitual ha sido el llamado del tránsito –cuando un planeta en órbita pasa por delante de su estrella, la luz que nos llega cambia de intensidad--, pero «esta técnica –dice Amado– no puede confirmar que se trata de un planeta». «El método de la velocidad radial es más preciso», insiste el investigador del IAA-CSIC.

PRIMER PLANETA / El primer planeta detectado por Cármenes, bautizado como HD 147379 b, completa su órbita cada 82 días a una distancia de su estrella que es solo una tercera parte de la que separa la Tierra del Sol. El planeta se encuentra, por tanto, dentro de la denominada zona de habitabilidad, la región en torno a una estrella donde las condiciones permiten la existencia de agua líquida. «Sin embargo, es improbable que la vida pueda haberse desarrollado allí porque probablemente carece de superficie sólida», concluye Ribas.