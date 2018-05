Cancelado el Premio Nobel de Literatura tras el escándalo de abusos sexuales

La Academia Sueca ha anunciado este viernes que pospone el Premio Nobel de Literatura este año, tras la polémica surgida con las denuncias por acoso sexual del marido de una de las integrantes de la entidad, que ha llevado a una serie de miembros de la junta abandonar la institución.

Esta decisión supone una situación anómala, puesto que no es habitual que se cancele o posponga la concesión de premios Nobel. La última vez que no se otorgó el premio de literatura fue en 1943, en el momento álgido de la segunda guerra mundial.

El escándalo estalló en noviembre, cuando Dagens Nyheter publicó la denuncia anónima de 18 mujeres por abusos y vejaciones sexuales contra el dramaturgo Jean-Claude Arnault, muy vinculado a la academia a través de su club literario y esposo de una de sus miembros, Katarina Frostenson.

La academia cortó la relación con Arnault y encargó una auditoría sobre sus relaciones con la institución, pero desacuerdos internos en las medidas a tomar provocaron renuncias, acusaciones y las salidas, entre otros, de la secretaria, Sara Danius, y Frostenson.

Arnault negó todas las acusaciones, tanto de mala conducta sexual como de filtrar los nombres de los ganadores.

The Nobel Prize in Literature 2018 has been postponed. The Nobel Foundation supports the Swedish Academy’s decision. Press release: https://t.co/eayNN3YgYv