Bullying, el drama de los padres

Yo soy de los convencidos de que esto del ‘Bullying’, ese es una consecuencia de que la escuela no funciona porque los maestros no se preocupan de cumplir con su obligación desde el primer minuto de llegar al trabajo. Si el maestro está sus cinco horas con sus alumnos y pendiente de los de enfrente no se dará ningún caso de acoso, ya que lo cortará en el mismo momento en que algún alumno trate de iniciarlo. Pero, si no acompaña a sus alumnos en las horas de recreo que no son para irse a la sala de profesores sino para acompañar a sus alumnos en este espacio lúdico, si se escuda en que eso es cosa del tutor que yo bastante tengo con dar mi clase, si me dejan, si las reuniones de grupo no existen o se tienen aprisa y corriendo...el ‘Bullying’ ese seguirá creciendo y la violencia se introducirá en el ADN de la escuela y...finalmente, tendremos que destruirla a ver si somos capaces de que renazca un nuevo sistema educativo de las cenizas del viejo.,