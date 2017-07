Un boleto de la Primitiva de un euro sellado se lleva 7 millones

La propietaria de la administración de lotería número 74 de Barcelona, Elisenda Moliner, está hoy exultante de alegría porque en su establecimiento se ha sellado el boleto, de una apuesta sencilla de un euro, del premio especial de la Primitiva de este jueves, agraciado con casi 7 millones de euros.

"No sabemos quien es el cliente, todavía no ha venido nadie y seguramente irá a cobrarlo directamente al banco", ha explicado a Efe Moliner, que recuerda que su administración, situada en el número 5 de la Rambla de Cataluña, en pleno centro de la ciudad, ya dio en el 013 un premio de 1,7 millones de euros también en la Primitiva.

La lotera ha detallado que el boleto ganador es una apuesta de un sólo euro, aunque no recuerda si fue una apuesta automática o el cliente solicitó los números concretos que ha acertado, incluido el número complementario y el del reintegro, lo que le ha hecho ser el único acertante del premio especial, que se lleva el bote acumulado, un total de 6.799.393 euros.

"No sé si es un cliente conocido o no", ha asegurado Moliner, que subraya que, al ser una administración muy céntrica, pasa mucha gente que no es del barrio.

"Esta semana han venido muchas personas que estaban de turismo y son de fuera de Barcelona. A veces también vienen extranjeros a jugar al Euromillón y si ven que hay bote en otros sorteos y se celebran antes de irse pues 'tiran' alguna cosita", ha confesado la feliz lotera.

PROLÍFICOS

Elisenda Moliner recuerda, satisfecha, que su administración repartió 'el Gordo olímpico' porque repartió décimos el número agraciado con el primer premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad de 1992, hace 25 años.

"También hemos dado algunos premios de 50.000 euros o así en la Primitiva", añade la dueña de la administración, que lleva su apellido, Lotería Moliner.