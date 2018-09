Bélgica resuelve hoy si extradita a Valtònic

Un juez de un tribunal de primera instancia de la ciudad de Gante (Bélgica) decidirá este lunes si acepta la extradición a España del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido artísticamente como Valtònyc, y condenado en España por enaltecer el terrorismo e injuriar al Rey en las letras de sus canciones, tras el aplazamiento de la vista el pasado 21 de agosto.

Así, el magistrado belga previsiblemente tomará una decisión tras estudiar el escrito de la defensa en el que ésta argumenta que los hechos que se juzgan se enmarcan dentro de la libertad de expresión, y además no existe la doble incriminación que debe ser exigida para su entrega a España, es decir que los delitos que se le atribuyen al rapero estén tipificados en ambos países.

La decisión sobre la extradición fue pospuesta por un juez de guardia el pasado 21 de agosto al tratarse de "una cuestión de grandes principios y de libertad de expresión", según explicó en declaraciones a la prensa uno de los abogados del cantante, Simon Bekaert.

Este lunes acompañarán al rapero hasta el juzgado de Gante los tres letrados que se ocupan de su defensa, los belgas Paul y Simon Bekaert así como Gonzalo Boye. "La posibilidad de que el caso vuelva a ser pospuesto es pequeña", aseguró Simon Bekaert, quien recordó que aunque el juez acepte la entrega a España podría interponerse recurso.

Valtònyc, que se encuentra en Bélgica desde junio, fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, una sentencia posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y actualmente existe una orden nacional, europea e internacional de búsqueda y captura contra él.

El augurio de Valtònyc

El rapero cree que el juzgado belga que verá la demanda de extradición de España que pesa sobre él aceptará la petición, pero ya ha avanzado que recurrirán esta decisión, y ha mostrado su confianza en el juicio que se celebrará en Bélgica.

"Estoy tranquilo -afirmó el domingo el rapero mallorquín-, sé que, en el fondo, para ganar a España solo falta esperar que la cague y la está cagando porque me reclaman por delitos que no he cometido e intentan aplicar un código penal posterior a la fecha de mi juicio y en Bélgica se están dando cuenta".

Sin embargo, cree que, mañana, el juzgado de Gante "aceptará la extradición porque es un juzgado de guardia, pero se puede apelar y no hay problema porque hay mucha distancia por recorrer", ha asegurado.