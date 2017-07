Una ballena 'aparece' en París, a orillas del Sena

Vean lo que se han encontrado aquellos que pasaban esta mañana por el río Sena: un cachalote de 15 metros y casi 30 toneladas. "Me entristece mucho porque si un animal del Atlántico aparece aquí, significa que hay un gran problema. ¿Cuál? No lo sé, pero aún así es nuestra culpa", explica una chica. Los más curiosos se han acercado al lugar para verlo con sus propios ojos. "Es realmente triste ver esto. Pero no solo aquí, sino en todo el mundo, en los últimos años y a un ritmo acelerado. Da qué pensar sobre cómo tratamos el planeta", cuenta un turista. ¿Dirían que es de verdad? Pues bien, se trata de una gigantesca escultura de plástico a pocos metros de la catedral de Notre Dame de París. Incluso los hombres equipados de blanco que examinan y arrojan agua sobre el cadáver son actores. Sus creadores: un grupo de artistas belgas conocido como Captain Boomer. El objetivo: sorprender a la gente y concienciar sobre el cambio climático y la pesca intensiva. La obra permanecerá hasta el domingo en la capital francesa, cuando 'surcará' las aguas hacia otra ciudad europea. Una trampa en la que muchos caen y que pone en duda el funcionamiento del sistema ecológico.