El Ayuntamiento de Vigo conocía el mal estado de la plataforma desplomada

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha explicado este lunes que hace una semana el Partido Popular ya advirtió en su cuenta de Twitter del mal estado de la plataforma que se ha desplomado durante el festival O Marisquiño esta madrugada y que se ha saldado con más de 300 heridos.

El pasado 7 de agosto, Elena Muñoz Fonteriz, presidenta del PP de Vigo y portavoz del grupo municipal, publicó en la red social que el lugar donde debía celebrarse el festival no estaba "en condiciones" y que habían "maderas rotas" y "puntas al aire". "Esperemos por el bien de todos que no pase nada durante ni después del evento", añadió.

Esta es semana de #OMarisquiño pero el lugar donde se celebra no está en condiciones. Maderas rotas, puntas al aire... el Paseo de las Avenidas presenta una situación peligrosa. Esperemos por el bien de todos que no pase nada durante ni después del evento. https://t.co/XtTAS7rNpi — Elena Muñoz Fonteriz (@ElenaMunozF) 7 de agosto de 2018

El PP, en aquel momento, también recordó que la ciudad de Vigo ya ha tenido que hacer frente a varias sentencias de los tribunales para indemnizar a ciudadanos por lesiones sufridas a causa del mal estado de conservación del paseo de madera que se ha acabado desplomando.

La autoridad competente

En declaraciones a la prensa, Rueda ha hecho hincapié en este premonitorio mensaje y, a efectos de competencias, ha recalcado que según la ley de espectáculos, el ayuntamiento era la autoridad que debía de supervisar que se cumplían los requisitos y hacer las comprobaciones necesarias antes de dar el permiso para la celebración del evento.

El accidente ha destapado también un conflicto entre este ayuntamiento gallego y la Autoridad Portuaria. Este mismo lunes, el presidente del puerto, Enrique López Veiga, ha asegurado que la "caída del pantalán ha debido de ser por culpa de un fallo estructural y no un problema de mantenimiento". No obstante, el sábado, el alcalde Abel Caballero pasaba la pelota al puerto y le instaba a solucionar los problemas de mantenimiento de la zona -el paseo de As Avenidas, una localización que discurre entre el centro comercial A Laxe hasta la sede la Xunta y que por el paso de los años necesita una reforma inmediata.

Así pues, la misma víspera del desplome, Caballero señalaba al Puerto como responsable de la necesaria reparación del pavimento y, como "no lo va a hacer", hacía esta propuesta: que el Concello que él representa y el Puerto lo arreglaran de manera conjunta, pagando así cada parte la mitad de la reparación, una opción no descartada de antemano por ninguno.

Sin embargo, López Veiga ha insistido en esperar al estudio pericial para identificar las causas del desplome, antes de recordar que el Puerto solo pone a disposición los terrenos y que el control del aforo corresponde a la organización. De hecho, incluso recordó este fin de semana que el uso del paseo se fija en 'Abrir Vigo al Mar', un convenio suscrito entre Puerto, Zona Franca y Consistorio que no deja muy claro de quién es la competencia en concreto.

La organización: "Se cumplían las condiciones"

La organización del Festival O Marisquiño ha indicado en un comunicado que los conciertos programados con motivo de este certamen "cumplían las condiciones de seguridad requeridas por la legislación". También ha añadido que está "a disposición de las autoridades competentes para todo lo que puedan necesitar".

La investigación para esclarecer lo ocurrido determinará la causa y también si hubo un exceso de personas sobre esta plataforma. El juzgado que se está haciendo cargo del caso es el de instrucción número tres, en funciones de guardia, ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El recinto portuario donde se produjo el incidente se encuentra a mediodía de este lunes bajo precinto judicial, a la espera de los informes de los peritos para delimitar las causas técnicas del derrumbe de la pasarela afectada.