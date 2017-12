Aya, la niña de los '1.000 euros' y la estrella de la Lotería de Navidad

Aya Ben Hamdouch se ha convertido en la estrella del sorteo de la Lotería de Navidad de este viernes 22 de diciembre. Mucho antes de que saliera el Gordo, la niña del colegio de San Ildefonso ha revolucionado las redes por el ímpetu con el que ha cantado los premios de 1.000 euros correspondiente a la pedrea. "Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllleeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuurrrroooooooooooooooossssss", ha cantado mientras colocaba las bolas en las varillas.

Aya se encargaba de leer las segundas bolas y su compañera Nerea, de los números, y ha causado muchas risas y hasta alguna ovación en la sala. Cada vez que las niñas Aya y Nerea acababan un alambre de la quinta tabla, los asistentes han roto en vítores. "Tú, sí que vales", le ha respondido el público del salón, que se ha puesto en pie y ha ovacionado a la pequeña cuando ha concluido su actuación.

A las 11.13, Aya y Nerea han despertado pequeños segundos de incertidumbre entre el público al anunciar el quinto premio, el 00580, que ha culminado con la sala de butacas en pie ovacionándolas.

En los primeros momentos se pensó en que la niña era Natalia Katiuska, pero finalmente se supo que la protagonista de la mañana se llama Aya.

Las redes sociales han aplaudido su manera de cantar los números e incluso hablan del fenómeno Aya:

Me declaro #MuyFan de la niña de la lotería de Navidad que canta los 1000€ como si fueran gordos "Miiiiiiiiiiiiil eurooooos" si me toca me sabrá a millones!! #Noelia #LoteriaRTVE 😂