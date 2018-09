Así se ven sorprendidos dos buzos por un tiburón ballena

Para algunos es un sueño, para otros una sensación de terror. Nadar con tiburones ballena se ha convertido en toda una experiencia para quienes desean moverse en el mismo espacio que estos animales, pero su enorme tamaño impacta a cualquiera.

Así le pasó a estos dos buzos que, en medio del océano, se vieron sorprendidos por un ejemplar. En el vídeo, se ve cómo uno de ellos grita y alerta de que algo viene por la derecha de quien porta la cámara. Pero los gritos no se escuchan en el agua, así que tarda en reaccionar.

Por la derecha de la imagen, el tiburón impacta en la cámara del segundo buzo, que sale ileso de este acercamiento de un animal que no suele atacar a personas. Tras el susto, ellos mismos disfrutan y muestran gestos de diversión al poder acompañarle. Incluso se escuchan risas de uno de ellos mientras el otro toca al tiburón.

Los vídeos nadando con tiburones ballena son cada vez más visibles en las redes sociales. Es una práctica que se está expandiendo en los últimos años, pues se trata de un animal inofensivo para las personas, que se alimenta de plancton y no debería ser alimentado o tocado por personas, como explican en WWF durante un vídeo demostrativo.

Watch the amazing moment when a whale shark decides to hang around WWF-Philippines divers only 10 minutes into their first dive in #Tubbataha! They are gentle creatures that feed on plankton, and should never be touched or fed by humans. pic.twitter.com/r33wZJK35V