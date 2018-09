Así justifica el 'balconing' el cónsul británico: "No suelen vivir en pisos con balcón y quizá no están acostumbrados"

"Los británicos no suelen vivir en pisos con balcón y quizá no están acostumbrados". El cónsul general del Reino Unido en Barcelona, Lloyd Milen, considera que el problema del 'balconing' se debe a que los súbditos británicos no están acostumbrados a vivir en residencias con balcón.

Según Milen, que da servicio consular a las zonas de Cataluña, Aragón, Andorra y Baleares), este año no ha habido ningún caso. "Esta tendencia de los jóvenes tirándose a la piscina se ha acabado. No hay casos así. Los casos han sido de caídas de balcones, que es diferente. Se trata de caídas accidentales, aunque es cierto que ha habido muchos casos", explica en una entrevista en 'Diario de Mallorca'. Este diplomático también señala al alcohol barato como causa de este fenómeno. "Si van a Punta Ballena, en una calle de 300 metros hay 113 cajeros. Está diseñado para sacar dinero de la gente", se queja.

Por último, hace un llamamiento a sus compatriotas para que moderen la ingesta etílica. "Lanzamos el mensaje de que controlen el consumo de alcohol porque aquí las medidas son distintas. Un gin tonic en el Reino Unido sabe a tónica, aquí a ginebra", zanja.