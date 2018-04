Arrollada por un vehículo de la limpieza en Sevilla

Una mujer de 40 años falleció ayer atropellada por un vehículo de la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam) que circulaba por la calle Ayamonte de Sevilla. La víctima no estaba en un paso de peatones, el conductor del vehículo involucrado ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas a la que ha sido sometido y no han sido localizadas marcas de frenada en el lugar del accidente, según han señalado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Sevilla. Según las primeras investigaciones de la Policía Local hispalense, el atropello sucedió cuando el vehículo de Lipasam, habilitado para la carga lateral de contenedores de basura, circulaba a unos metros de un punto de contenedores de residuos, en un espacio no marcado por un paso de peatones.