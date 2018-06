Aparcar el móvil, acudir con tiempo y acostarse temprano

Planificar bien las materias y alejarse del móvil son algunas de las recomendaciones de los expertos para afrontar con éxito los exámenes de Selectividad. «Llevar reloj para controlar el tiempo, leer muy bien las preguntas y dejar para el final las que resultan más difíciles», añaden los expertos. Y sobre todo «desdramatizarla» (la prueba) porque, aunque «es un examen importante, los estudiantes no se juegan «el ser o no ser de su futuro». Por eso recomiendan que «quien tenga muy clara su vocación, aunque no consiga suficiente nota, acabará llegando por una vía u otra». Como base del éxito, los entendidos reconocen una buena preparación del examen, en la que tiene un papel fundamental la planificación, que debe ser «realista, ajustada al tiempo que se tiene y lo más concreta posible». El día antes del examen aconsejan repasar conceptos por la mañana y por la tarde dejar los libros y salir a tomar el aire. Para el día del examen se conseja «acostarse temprano, desayunar y salir de casa con más margen de tiempo del habitual para evitar contratiempos de última hora y estar más tranquilos».