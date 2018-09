Ametic considera un 'error total' vincular la sostenibilidad de las pensiones a la Tasa Google

El ministro Cristobal Montoro propuso la idea en el anterior Gobierno y ahora, la ministra María Jesús Montero ha recogido el testigo. La posibilidad de introducir un impuesto a las telecos en España, la conocida como 'Tasa Google', para recaudar dinero para las pensiones resuena como un eco entre los planes del Gobierno, sin embargo desde el sector califican de "error total" esta vinculación. "La sostenibilidad del sistema de pensiones tiene que venir por muchos empleos y bien pagados y para eso la prioridad debería ser apoyar a los sectores que creen empleo y de ahí en consecuencia, y no al revés", precisó el presidente de la patronal Ametic en un encuentro con periodistas con motivo del inicio del 32 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones.

Para Mier, poner una 'Tasa Google' en España podría implicar el movimiento de empresas fuera de este país, pues dar soluciones locales a problemas globales "tiene un riesgo tremendo de ponerte en desigualdad", dijo. "Cualquier acción en ese sentido debería ser como mínimo a nivel europeo y sino a nivel mundial", argumentó el directivo, quien aseguró que no había hablado con la otra patronal, DigitalEs, a este respecto."Y es una peña", agregó.

Ambas son conscientes de que existe una nueva realidad en el mundo de las tecnologías y que hay que adaptarse. Sin embargo, mantienen posiciones enfrentadas en el cómo, y mientras una (Ametic) aboga porque la nueva tasa gire sobre los beneficios, la patronal industrial (DigitalES) considera que debería tributar por la facturación, es decir, gravar las transacciones en España de las plataformas tecnológicas ubicadas en países de baja tributación, sin que ello implique doble tributación.

No hay relación entre patronales

La nula relación entre ambas patronales queda patente al preguntar a Mier si habían invitado a los operadores de telecomunicaciones a este encuentro en Santander. La respuesta afirmativa, no recibió respuesta por parte de estos. "He invitado personalmente a todos los operadores a venir Santander pero no he obtenido respuesta", explicó.

"Las empresas son muy libres de tomar sus decisiones, aunque creo que es una pena", añadió Mier, quien advierte que "los operadores son actores importantes, pero no los únicos", sobre todo en el actual mundo del 5G donde las oportunidades de mercado se amplían. Para Mier sería ideal que existiese una coordinación que defienda en conjunto los intereses del sector, de forma que se mantengan las dos asociaciones pero "con posicionamientos comunes en ciertos temas".