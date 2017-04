Alergia o sensibilidad al gluten: la enfermedad alimentaria del siglo XXI

Al contrario de lo que podría parecer, y al igual que sucede con casi todas las alergias (alimentarias o no), el alérgico no siempre nace, también se hace. Y ese dato no solo es aplicable a los intolerantes o alérgicos a la lactosa, sino también a los que no toleran el gluten o son celíacos.

El gluten es una proteína amorfa que se encuentra combinada con el almidón en muchos cereales comunes presentes en la dieta occidental, como pueden ser el trigo, la cebada, la avena y el centeno.

El celíaco tiene una intolerancia permanente y crónica al gluten, pero es una enfermedad que solo padece un 1% de los españoles.

Los síntomas son muy diversos: desde un simple eczema en la boca a un choque anafiláctico, pasando por diarreas crónicas, dolor de cabeza, estreñimiento...

SENSIBILIDAD NO CELÍACA

Sin embargo, últimamente se ha dado una patología nueva causada también por el gluten, pero que no es ni alergia ni intolerancia: la sensibilidad al gluten no celíaca.

Diagnosticar la celiaquía es complicado, pero hacerlo con la sensibilidad lo es aún más, ya que los síntomas más evidentes no afectan al aparato digestivo, sino que son más bien cambios bruscos de humor, dolores o fatiga.

CONDICIONAMIENTOS

Las personas que sufren celiaquismo, intolerancia o sensibilidad al gluten ven muy condicionada su vida diaria, puesto que los alimentos que contienen gluten o trazas de gluten son infinitos.

Según las cifras ofrecidas por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, en nuestro país alrededor de 500.000 personas tienen intolerancia al gluten y de ellos, al menos 6 de cada 7 están todavía sin diagnosticar.

Además, la cifra de personas a las que se les diagnostica celiaquía crece a un ritmo superior del 15% anual en España.

Pero no todos los intolerantes al gluten son celíacos, aunque todos los celíacos sí son intolerantes al gluten.

Afortunadamente, y a pesar de ser considerada una enfermedad infradiagnosticada, cada vez hay más conciencia de los problemas que causa en algunas personas el gluten y cada vez son más los productos que eliminan esta proteína de su composición.

La cerveza, por ejemplo. En noviembre del 2006, la cervecera catalana Damm lanzó su primera cerveza apta para celíacos, tras dos años de investigación para conseguira. Fue la primera cerveza que ayudó a normalizar la vida social de las personas con celiaquismo, pero "manteniendo las mismas propiedades y sabor de la cerveza de siempre".

'APPS' Y PÁGINAS WEB

Actualmente, hay numerosas aplicaciones y páginas web para que los celíacos vivan con normalidad, como celiacity, que proporciona un listado de restaurantes y comercios donde acceder a productos sin gluten, mobiceliac, que es un escáner para saber, mediante el código de barras del producto y el móvil, qué cantidad de gluten hay en un alimento, o glutenfree roads, que proporciona una guía de restaurantes y supermercados 'libres de gluten' en diferentes países. La web singlutenismo va un paso más allá y, además del listado de súpers o restaurantes aptos para celíacos, enseña a hacer recetas para ellos.