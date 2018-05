AI lamenta que «la justicia falle de forma cruel a las víctimas»

La responsable de Campañas sobre Mujeres de Amnistía Internacional, Mónica Costa, consideró ayer que la sentencia que condena a los miembros de La Manada por abuso sexual «muestra que tanto la ley como el sistema judicial están fallando cruelmente a las víctimas de violación, y están agravando su trauma en España». En un comunicado de la organización, Costa Riba advierte de que «sentar en el banquillo la conducta de las víctimas en lugar de las acciones de los acusados, transmite un peligroso mensaje» e incide en que «la ausencia de consentimiento es lo que tiene que importar, no si la víctima opuso resistencia física o no al ataque». A juicio de la responsable de AI, los comentarios realizados por el juez discrepante en su voto particular «muestran un alarmante desprecio por los derechos de las mujeres y las niñas y por la humanidad de la víctima». Además, subraya, sus argumentos «agravan aún más los daños causados por la sentencia, y demuestran una preocupante falta de comprensión de qué constituye violación y de las diversas respuestas con que las víctimas pueden reaccionar a un ataque así».