Adiós a George Michael, voz con alma del pop

Parecía una criatura bendecida por los dioses del pop: voz bella, carrocería sexy y aptitudes para alimentar la máquina global de 'hits'. Así fue en su época dorada, a caballo de los 80 y los primeros 90, cuando George Michael escenificó la peripecia del juguete comercial que toma las riendas de su destino y se lleva la vida por delante. Trayectoria que le asentó como estrella aunque algunos detalles se le escaparan de las manos, y que se interrumpió este día de Navidad con su muerte, a los 53 años en su casa de Goring-on-Thames (Reino Unido), de un fallo cardiaco cuyas causas no han sido reveladas.

"Estoy profundamente consternado. He perdido a un amigo querido, el más gentil y generoso, y un brillante artista. Mis pensamientos están con su familia y con todos sus fans", ha afirmado el cantante británico Elton John a través de Instagram.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Una foto publicada por Elton John (@eltonjohn) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 3:24 PST

George Michael pasó de ídolo de fans a artista con recorrido,si bien en lo que llevamos de siglo XXI solo había publicado un disco con material original, 'Patience' (2004), y sus aisladas giras tendían a mostrarle como el 'crooner' elegante que tira de su maquinaria de éxitos. Material que en su primera estación, los 80, animó a los británicos a sacar pecho ante la abrumadora hegemonía de estrellas salidas de Estados Unidos, con Michael Jackson, Madonna y Prince.

TRÓPICO IBICENCO

Aún no había cumplido los 20 cuando Wham!, el dúo que formó con Andrew Ridgeley, amigo de la escuela, logró su primer éxito con 'Young guns (go for it!)', a golpe de funk y sintetizadores ligeros. Nacido en Londres el 25 de junio de 1963, hijo de un grecochipriota y una inglesa (su nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou), había ejercido de 'discjockey' y formado una banda de ska con Ridgeley y su hermano. Pero con Wham! todo se desbordó y su primer álbum, 'Fantastic' (1983), lanzado por un sello independiente, Inner Vision, suministró 'hits' como 'Club Tropicana', cuyo videoclip no se grabó en el Caribe sino en Ibiza.

Fue el segundo, 'Make it big' (1984), que, tras un conflicto con su discográfica, situó al dúo en la multinacional CBS (la actual Sony Music), el que convirtió a Wham! en carne de portada de revista 'teenager' a lomos de los éxitos 'Wake me up before you go-go' y 'Freedom', ambos compuestos por George Michael, y la balada'Careless whisper'. Esta pieza, pese a estar firmada en tándem con Ridgeley, se lanzó como 'single' de George Michael, que poco a pocoiba marcando perfil propio: en la Navidad de 1984 participó a título individual en la canción benéfica 'Do they know it’s Christmas?' (número uno en el Reino Unido, un puesto por delante de 'Last Christmas', de Wham!) y el verano siguiente actuó enLive Aid cantando 'Don’t let the sun go down on me' con su autor,Elton John, mientras Ridgeley iba a parar al grupo de coristas. En aquel año 1985, Wham! se convirtió en el primer artista pop occidental que actuó en China.

EL FENÓMENO 'FAITH'

El George Michael solista dio un paso al frente con 'I knew you were waiting (for me)', dúo con Aretha Franklin, en 1987. Pocos meses después, 'I want your sex' y el álbum 'Faith' elevaban la temperatura. Un George Michael transformado (barba recortada, gafas oscuras, cazadora de cuero), que se contorsionaba manejando una guitarra acústica sobre una libidinosas tramas de r’n’b con tratamientos electrónicos. Su disco de mayor éxito: 25 millones de ejemplares. La campaña le trajo por primera vez a Barcelona, al difunto estadio de Sarrià, en 1989, cartel completado con Grace Jones y Los Toreros Muertos.

Actuó por primera vez en Barcelona en 1989, en el estadio de Sarrià, compartiendo cartel con Grace Jones y Los Toreros Muertos

Uno de los clichés del pop, el del artista que reconoce haber sucumbido al éxito ligero, acaso manipulado por la industria, y pide respeto hacia su identidad adulta, se escenificó con el, por otra parte, notable 'Listen without prejudice, vol. 1' (1990), un disco rico enbaladas y medios tiempos recogidos, encabezado por la espiritual 'Praying for time', aunque su momento más popular terminaría siendo el arrollador house de 'Freedom! ‘90'. Esta canción la adaptó cinco años después Robbie Williams para proclamar su independencia de Take That. El 'vol. 2' nunca llegó. Vinieron tiempos convulsos, con batallas legales con Sony y acercamientos a Queen que no fueron a más aunque cantó en el homenaje a Freddie Mercury de Wembley (de ahí salió el epé 'Five live', 1993).

CRECIENDO EN PÚBLICO

Cuando volvió, ya en 1996 y de la mano de Virgin, con 'Older', se mostró asentado en aquel registro introspectivo, transmisor de una idea de madurez. El disco tuvo un buen resultado comercial en Europa, pero marcó el inicio de su desconexión con el público norteamericano. Dos años después era noticia por otros motivos al serdetenido por "realizar actos lascivos" en unos lavabos públicos de Los Ángeles, incidente que reflejó con humor, aprovechándolo para proclamar su homosexualidad, en el videoclip de 'Outside', el primer 'single' de la antología 'Ladies & gentlemen: the best of George Michael'.

Un disco de versiones, 'Songs from the last century' (1999) y el agradable, menos afectado que su predecesor, 'Patience', de nuevo en las filas de Sony, precedió a su regreso a los escenarios en el 2006, tras 15 años de ausencia, con la gira mundial '25 Live', en atención a su 25º aniversario de carrera, que arrancó en el Palau San Jordi. En el 2011 volvió al mismo recinto con 'Symphonica', nueva revisión de sus clásicos, esta vez con cobertura orquestal.

Hace dos semanas se anunció que Naughty Boy, productor de UK garage y r’n’b, estaba trabajando con él en un nuevo disco.Noticia musical tras algunos años en que su nombre iba asociado a curas de desintoxicación de drogas y alcohol. Como Michael Jackson (fallecido a los 50 años) y Prince (57), George Michael no pudo librarse del lado oscuro y autodestructivo que tantas veces lleva incorporada la estrella pop.

"Descanse en paz George Michael. No me lo puedo creer. Un cantante increíble y un hombre adorable, demasiado joven para dejarnos", ha señalado el rockero canadiense Bryan Adams a través de Twitter.

RIP George Michael. I can't believe it. Such an incredible singer and a lovely human being, far too young to leave us #georgemichael — Bryan Adams (@bryanadams) 25 de diciembre de 2016

"Has dado al mundo un regablo increíble. ¡Qué talento! ¡Qué pérdida!", ha escrito en su cuenta de Twitter La Toya Jackson, cantante y hermana de Michael Jackson, otro icono que se fue demasiado pronto. "Te seguiremos queriendo", ha añadido en un mensaje en el que ha insertado una foto de George Michael con una cita de una de sus composiciones: "Nunca tendrás paz mental hasta que no escuches a tu corazón".

"¡Adiós amigo mío! Otro gran artista que nos deja. ¿Puede irse a la mierda ya este 2016?, ha publicado Madonna en alusión a la desaparición, este año 2016, de Prince, David Bowie o Leonard Cohen. En su mensaje, Madonna ha insertado un vídeo del momento en que, en 1989, le entregó a Michael un premio MTV. Madonna le hizo subir al escenario tras lanzarle este mensaje, compuesto con los títulos de algunas de sus canciones: "George, quiero tu sexo. Así que sé mi figura paterna y tendré fe si tenemos que vivir sin nada".

Farewell My Friend! 🙏🏻 Another Great Artist leaves us. 💔Can 2016 Fuck Off NOW? Un vídeo publicado por Madonna (@madonna) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 5:09 PST

Han aludido también al 2016 como año trágico para la música el grupo británico Duran Duran, contemporáneo de Wham!. "2016. Perdemos otra alma talentosa. Todo nuestro amor y compasión para la familia de George Michael", ha tuiteado la banda.