Abba vuelve al estudio de grabación 35 años después de su adiós

Después de 35 años de su disolución, Abba ha anunciado este viernes que han "unido fuerzas" y han regresado a un estudio de grabación.

Según han difundido Agnetha, Benny, Björn y Anni-Frid a través de la cuenta oficial del grupo en Instagram, han registrado dos nuevas canciones y una de ellas, titulada 'I Still Have Faith In You' ('Todavía tengo fe en ti'), la interpretarán en un programa especial producido por la NBC y la BBC en un programa que se emitirá el próximo mes de diciembre.

"Podemos haber alcanzado la mayoría de edad, pero la canción es nueva. Y suena bien", han añadido los suecos en su 'post'.

Abba se disolvió tras una última aparición conjunta en diciembre de 1982 después de alcanzar una gran fama internacional gracias a su interpretación de 'Waterloo' en el Festival de Eurovisión en 1974.