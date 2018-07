Profesionales de reanimación recogen firmas contra la sobrecarga laboral

Los profesionales adscritos a la unidad de reanimación de adultos y área quirúrgica del hospital Reina Sofía manifiestan, a través de una recogida de firmas (un total de 79), que se encuentran desbordados por la situación de sobrecarga asistencial de dicha unidad, ha denunciado hoy el sindicato profesional de enfermería Satse.

"Esta circunstancia", continuó Satse, "que se torna insostenible, llegando a poner en posible riesgo la calidad asistencial y la seguridad del paciente, ha sido denunciada en reiteradas ocasiones a través de este sindicat", expuso.

"Los profesionales de la unidad replican a la dirección gerencia que la sobrecarga asistencial no es puntual, sino todo lo contrario, el desbordamiento asistencial es casi diario, no correspondiéndose con la realidad del día a día", añadió este sindicato.

"Es por lo anteriormente expuesto que los profesionales del servicio de reanimación", indicó Satse, solicitan que se tomen las medidas urgentes necesarias para evitar la sobrecarga asistencial, entre las que consideran deberían incluirse ("no ingresar a pacientes de UCI en este servicio que no cuenta con los recursos humanos ni materiales necesarios para ello, reforzar la plantilla (enfermeras, auxiliares de enfermería, anestesistas, celadores…) para asumir el incremento de la actividad asistencial de la unidad". "Mientras que todas estas medidas no se lleven a cabo", concluyó este sindicato, "no podrá prestarse una asistencia sanitaria segura y de calidad en esta unidad por lo que, incluso los profesionales declinan en esta dirección gerencia toda responsabilidad ante cualquier deficiencia asistencial que pudiese producirse como consecuencia de la situación denunciada retiradamente tanto por los profesionales de la unidad de reanimación como por Satse", redundó.