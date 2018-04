La Junta no renuncia a construir un centro oncológico nuevo en el futuro

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha señalado hoy que la Junta no renuncia a construir en futuro un centro oncológico, exclusivo para la atención a pacientes con cáncer, proyecto que contemplaba el primer plan de modernización del hospital Reina Sofía en el año 2006, pero que con la crisis económica no se llevó a cabo, como tampoco el gran grueso de este plan.

Álvarez precisó que la presentación ayer de la reforma y mejora del actual hospital de día oncológico del Reina Sofía, que triplicará las actuales dependencias del Hospital Provincial, no implican que ya nunca se vaya a realizar el centro oncológico que se proyectó en el 2006 en una ubicación diferente al Provincial, próxima al edificio de Consultas Externas.

“Hemos intentando priorizar algunas de las fases de este plan de modernización, como ha sido el futuro edificio de consultas materno infantiles, del que se acaba de adjudicar la redacción de su proyecto básico y de ejecución. Sin embargo, no renunciamos a este plan de modernización para Córdoba, intentaremos hacerlo posible", recalcó la consejera, ligando esta posibilidad a futura disponibilidad presupuestaria. "Pero mientras tanto tenemos que trabajar en la mejora de la calidad y de la confortabilidad del paciente. En este sentido, surgió este proyecto de mejora del hospital de día oncológico, que se situará en la planta menos uno del Provincial, que nos permitirá triplicar la superficie de este hospital de día y mejorar las condiciones de accesibilidad y confortabilidad para estos pacientes", explicó Álvarez.

"Con esta reforma además podremos aumentar los puestos de tratamiento y que estos sean mucho más cómodos y que existan zonas y circuitos diferenciados, más próximos a las consultas. Que haya una sala de espera adecuada para pacientes y familiares, porque estos tratamientos duran algunas veces un número importante de horas. Y pensamos que esa ubicación en el Hospital Provincial próximo al resto de infraestructuras de oncología y estando en el mismo nivel del suelo la hace más accesible a estos pacientes. Además, se plantea incluso una entrada de una zona ajardinada más agradable para estos pacientes", añadió la consejera de Salud.

Marina Álvarez señaló que las obras de reforma y mejora del hospital de día oncológico, servicio que se puso en marcha en el año 2005, comenzarán en breve y "pensamos que para final de año pueden estar finalizadas. Es un paso importante para la mejora de la calidad, de la accesibilidad y de la confortabilidad de estos pacientes".

La consejera de Salud insistió en que el proyecto de mejora y reforma del hospital de día oncológico "no tiene que ver con el plan de modernización" y recalcó que "mientras se hace realidad ese plan la Junta tiene que seguir dando respuesta de la mejor manera a las necesidades que tienen nuestros pacientes. Este proyecto no sustituye a ningún plan de modernización, no renunciamos a él y cuando la disponibilidad lo permita lo abordaremos".

El proyecto de reforma y ampliación del actual hospital de día oncológico del Reina Sofía está dotado con 315.000 euros y permitirá incrementar los puestos de atención, de 24 a 36, y otras mejoras.