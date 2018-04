El Yosíquesé intentará estrenarse en la segunda fase en Almería

Tras el parón liguero del pasado fin de semana, el Yosíquesé retomará el domingo la competición con el inicio de la segunda vuelta de la fase clasificatoria por el ascenso a LEB Plata en la que se encuentra inmerso. Los cordobeses todavía no han logrado estrenarse en esta fase, pero como confiesa su técnico, Rafa Sanz, “tenemos mucha ilusión en seguir aprendiendo y compitiendo. Nada de lo que estamos haciendo va a caer en saco roto. Sabemos que los resultados no han llegado en forma de victoria en esta fase, y aunque como competidores nos duele, es una inversión la que estamos haciendo. No siempre se puede ganar”.

El Yosíquesé se desplaza en esta ocasión a Almería, donde el domingo a partir de las 12.30 horas se enfrentará al Almería, tercer clasificado con 8 victorias y 5 derrotas, las mismas que el UDEA Algeciras. Por detrás, y a una sola victoria, marchan Medacbasket y Marbella, de ahí que el encuentro sea vital para las aspiraciones de los almerienses. Para Sanz es un equipo que “ juega valiente en ataque. Tienen determinación y están con un grado de confianza muy alto. Juegan bien y han encontrado el aire a favor por méritos propios”.

En la ida, el resultado se decantó del lado almeriense por 70-72, destacando los 30 puntos anotados por Jesús Castro. Para el domingo, el técnico cordobés señala que “ganar pasa por mejorar nuestro acierto y por defender más duro. Ambas cosas llevan su tiempo y estamos invirtiendo en ello”.