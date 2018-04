Víctor Pastor pasa el corte y disputará la final del Open de España

El reto de triunfar en Madrid se tornó este viernes algo más complicado para Jon Rahm. Admirado ídolo en su regreso al madrileño Centro Nacional de Golf, donde se formó durante dos años, el vizcaíno alcanzó este viernes el ecuador del Abierto de España en una rezagada quinta posición. Marcha a cuatro golpes del líder, el irlandés Paul Dunne.

El campeón del Masters Británico de 2017 compitió en el turno matinal y construyó su ventaja a partir de nueve 'birdies', tiznados por dos 'bogeys' en los hoyos 8 y 2. El numeroso público que se dio cita en la segunda fecha del torneo, perteneciente al Circuito Europeo, aplaudió su juego corto y el español Pablo Larrazábal se sumó desde su meritoria novena posición con sus halagos. "¡Cómo está jugando el niño! ¡Es impresionante! Pega a la pelota 30 o 40 metros más que yo y patea como los ángeles", destacó.

También Jon Rahm elogió la grandeza del golfista de Dublín, de 25 años, aun sabiendo que puede convertirse en el antagonista de la historia de éxito que todavía espera escribir en Madrid. "Paul es un gran jugador", se arrancó Rahm en zona mixta, "y va a ser complicado de ganar". "Pero yo espero poder patear mejor que él el fin de semana", confesó. Cuarto en el ránking mundial y en el pasado Masters de Augusta, Jon Rahm presumió igualmente del juego que le ha llevado a situarse en el quinto lugar, a cuatro golpes del líder. "Yo estoy cómodo, estoy jugando muy bien y estoy siendo agresivo. En dos días no creo que haya habido un solo jugador en este campo que haya jugado mejor que yo de 'tee' a 'green' y lo único que tengo que hacer es meter los 'putts'. Si no se meten 'putts' no se ganan torneos", asumió.

Él es uno de los once golfistas españoles que, para alegría de los aficionados locales, han pasado el corte junto a Nacho Elvira (segundo, a tres golpes de Dunne), Jorge Campillo, Pep Angles, Adrián Otaegui, Pedro Oriol, Alejandro Cañizares, Samuel del Val, el cordobés Víctor Pastor, Sebastián García y el mencionado Pablo Larrazábal.

Se quedó fuera de la disputa por el trofeo el canario Rafa Cabrera Bello, incapaz de sostener la lucha con sus compañeros de partida, Jon Rahm y el inglés Andrew Johnston, quien en la capital española defiende el título logrado hace dos años en Valderrama.

Con el deseo de sucederle en el palmarés afrontará Jon Rahm los 36 hoyos restantes. Tras haber sido campeón de España en categoría cadete (2009), júnior (2010 y 2012), sub-18 (2010 y 2012) y absoluta (2014 y 2015), el golfista de Barrika ambiciona triunfar a sus 23 años en la presente edición del Abierto de España, la número 91. Su ídolo Severiano Ballesteros (1981, 1985 y 1995), Sergio García (2002), Álvaro Quirós (2010) -eliminado en esta segunda fecha- y Miguel Ángel Jiménez (2014) son los únicos campeones españoles de este certamen, que pertenece al Circuito Europeo desde 1972.